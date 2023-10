Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, siyasetin Malatya'nın toparlanmasında etkili olmasını istiyor

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, deprem sonrası Malatya'nın toparlanması adına siyaset gücünün etkisini göstermesi gerektiğini belirterek, 'Biz fayda sağlayacak her partinin, her görüşün Malatya için yanında olmak istiyoruz' dedi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetimi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongrede yeniden başkanlığa seçilen CHP İl Başkanı Barış Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Malatya'nın 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde çok ağır bir yara aldığını ifade ederek, "Şehrimizin toparlanması için siyasetin gücünün etkisini göstermesi gerekiyor. Bu zor günlerde biz de dernek olarak Barış Bey'e hem bu zor zamanda Malatya'mıza yapmış olduğu hizmetler için hem CHP yönetimine hem de milletvekilimiz Veli Ağbaba'ya teşekkür için geldik" dedi.

Depremden yaklaşık bir ay önce kurulan bir dernek olduklarını da hatırlatan Karademir, "Malatya'da çok farklı değerlerden çok farklı sektörlerden ve yine aynı şekilde çok farklı siyasi görüşte olan arkadaşların oluşturmuş olduğu bir yönetimle bir araya geldik. Bizler Malatya'mız için ne yapabiliriz, Malatya'mızın sorunlarına neler yapabiliriz, nasıl yardım edebiliriz bunun için bir araya geldik. Bizim 2 tane temel felsefemiz var. Birincisi Malatya için yatırım yapmak, istihdamı yükseltmek. Malatya için yeni iş alanları açabilmek, işbirliği, güç birliği adı altında ticari faaliyetlerimizi daha da büyütmek için bir araya gelen insanlardan oluşan bir derneğiz. İkincisi Malatya'mızın sorunlarına, içinde bulunduğu duruma dernek olarak siyasete bulaşmadan bir nebze olsun elimizden geldiği kadar çözüm önerileriyle sorunlarını çözmek için geldik. Bu anlamda illa ki siyasetin de yanında olmamız gerekiyor. Birlikte bir araya getirerek Malatya'mızın sorunlarını çözmek için buradayız. Malatya'da zaten zor bir durumda. Biz her partinin her görüşün Malatya için fayda sağlayacaksa yanında olmak istiyoruz. Biz Malatya için çalışan Malatya için hizmet eden Malatya'ya gönül veren her arkadaşımızın her siyasi bir oluşumun veya aynı şekilde her STK'nın her değerin yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Barış Yıldız'da Malatya'nın tarihinin en zor günlerini yaşadığını ifade ederek, "Deprem olan diğer illere göre Malatya'mız maalesef ticari zincirini de kaybetmiş durumda. Malatya merkezde başta olmak üzere yıkılan yerler birçok esnafımızı birçok girişimcinin çok büyük etkilendiği ve Malatya ticari hayatının neredeyse durma noktasına geldiği bir süreci yaşıyoruz" dedi.

Malatya'yı yeniden ayağa kaldıracak en büyük gücün girişimcilik ekosisteminin ayakta tutulabilmesi olduğunu da ifade eden Yıldız, "Özellikle girişimcilere, iş dünyasına destek olabilmektedir ama üzülerek söylüyoruz ki verilen desteklerin yetersizliği nedeniyle Malatya'da iş dünyasında birçok kişinin şehri terk etmesine neden oluyor. Malatya'nın tüm imkanlarıyla beraber girişimcilerin önünü açarak Malatya'da kalmalarını sağlayacak büyük desteklere ihtiyacı var. Umarım hep birlikte iş dünyasından gelen tavsiyelerle bizler de bunu gündeme getirerek uygulamasına ön ayak olarak Malatya iş dünyasını ayağa kaldırınca şehri de yeniden ayağa kaldırmış olacağız. Malatya'daki girişimcilere destek olmak için biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben de genç bir girişimci genç bir iş adamı olarak MAGİNDER'in nezdinde Malatya'yı terk etmeyen ve şehirde kalan ve hala Malatya için tüm imkansızlıklara rağmen bir şeyler yapmaya çalışan tüm iş dünyasına iş insanlarına ve girişimcilere de teşekkürü de bir borç bildiğimizi belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA