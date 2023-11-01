Malatya'da sendika üyesi kadın işçilere gözaltı ve baskı

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), Malatya'da sendika üyesi iki kadın işçinin gözaltına alındığını ve eşleri ile babalarının telefonla arandığını belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da bu hukuksuz uygulamaya tepki gösterdi.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası, (BİRTEK-SEN) Malatya'daki sendika üyesi iki kadın işçinin gözaltına alındığını ve eşleri ile babalarının telefonla arandığını belirterek, "Bu hukuksuz uygulamanın sorumluları hakkında en kısa zamanda suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yaptı. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da "Ne hakla ve ne hadle eş ve baba üzerinden kadınların sendikal faaliyetleri ile ilgili baskı yapılıyor? Emekleri ve haklarının peşinde olan işçileri ve onların örgütü olan sendikaları kriminalize etmenize müsaade etmeyiz" diye tepki gösterdi.

BİRTEK-SEN, Malatya'da sendika üyesi olan iki kadın işçinin gözaltına alındığını bildirdi. Kadın işçilerin eşleri ve babalarının terörle mücadele (TEM) polisleri tarafından arandığını duyuran BİRTEK-SEN, X hesabından yaşanan olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

" Malatya'da sendikamız üyesi iki kadın işçiye bugün fiili gözaltı işlemi yapıldı. İki yetişkin kadın olan arkadaşlarımızın eşleri ve babaları arandı. Onur kırıcı bir şekilde eş ve babaları ile konuşuldu ve sorguya çekildiler. Emniyete çağrılıp TEM şubede saatlerce bekletildiler. 'Suçlama nedir? Arkadaşlarımızı hangi yasaya dayanarak bekletiyorsunuz?' sorusuna, 'Suçlama yok, sadece uyarı amaçlı çağırdık' diye yanıt veriyorlar. Arkadaşlarımıza sendikal faaliyet ve kadın işçilerle ilgili yaptıkları çalışmalar soruluyor ve bu konuda 'kibarca' uyarılıyorlar.

Buradan İçişleri Bakanlığı'na ve Adalet Bakanlığı'na soruyoruz: Bu hukuksuz uygulamayla, anayasal ve tamamen yasal olan faaliyetler hakkında, suçmuş gibi sorguya çekmek, kadın arkadaşlarımızın eşleri ve ailelerini çağırıp baskı kurmak polisin yasal görevleri arasında mıdır?

"MALATYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DE BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Bu konuda Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden de bir açıklama bekliyoruz. Bu hukuksuz uygulamanın sorumluları hakkında en kısa zamanda suç duyurusunda bulunacağız. Aynı zamanda deprem mağduru olan binlerce işçinin kölelik koşullarında çalıştırıldığı Malatya'da, kadın işçilerin sendikal örgütlenme mücadelesinin bu yöntemlerle engellenmesine, Malatya OSB'de patronların kurduğu kölelik düzeni devam etsin diye, örgütlenmek ve mücadele etmek isteyen işçi arkadaşlarımızın sindirilmesine asla izin vermeyeceğiz"

"KADINLAR ADETA SORGUYA ÇEKİLİYOR. SEBEP? KADIN İŞÇİLERİN SENDİKAL FAALİYETLERİ"

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise, X hesabından sendikanın yaptığı paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi. Karaca, paylaşımında şunu kaydetti:

"Malatya'da sendika üyesi iki kadın işçinin eşleri ve babaları TEM'e çağrılıp polisçe kadınlara karşı kışkırtılıyor, kadınlar adeta sorguya çekiliyor. Sebep? Kadın işçilerin sendikal faaliyetleri. Yasal bir tek gerekçe var mı? Yok. Burası bir tek hukuki gerekçe olmadan polislerin işçileri sıraya çekebileceği, korkutacağı, tehdit edebileceği bir muz cumhuriyeti midir Adalet Bakanlığı?

"BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR, BU HADSİZ VE HUKUKSUZ MUAMELEYE KARIŞAN TÜM SORUMLULAR HAKKINDA DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMALI"

Ne hakla ve ne hadle eş ve baba üzerinden kadınların sendikal faaliyetleri ile ilgili baskı yapılıyor Malatya Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı? Sendikal örgütlenme mücadelesinin bu gayrimeşru yöntemlerle engellenmesine seyirci mi kalacaksınız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı? Bu bir suç duyurusudur, bu hadsiz ve hukuksuz muameleye karışan tüm sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılmalı.

Hakkını arayan işçileri her koşulda kollukla karşı karşıya getiren sermaye devletinin tacizlerine göz yummayacağız. Suç işleyen kolluk görevlileri, emri verenler ve patron çıkarı için devletin tüm olanaklarını kullanma gayretini gösterenlere karşı tarafımız belli. Emekleri ve haklarının peşinde olan işçileri ve onların örgütü olan sendikaları kriminalize etmenize müsaade etmeyiz."