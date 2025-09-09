Mahmut Tanal gözü bandajlı halde polis barikatlarını yıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin dün parti binasına yüzlerce polisle giriş yaptı. Plastik mermi ve biber gazının da kullanıldığı müdahale sırasında çok sayıda vekil de yaralandı.

GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

Bu vekillerden biri de CHP'nin son dönemdeki popüler ismi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dı. Gözüne ve vücuduna aldığı ağır darbeler nedeniyle geceyi hastanede geçiren Tanal gün ağarınca soluğu Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binası önünde aldı.

POLİS BARİKATLARINI YIKTI

Gözü bandajlı halde görüntülenen Tanal, bina önünde bekleyen polislere tepki göstererek barikatları yıktı. Elleriyle sürüklediği barikatları yol kenarına kadar götüren Tanal'ın görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"BU BEYEFENDİLER GİTSİNLER, O SINIR KAPILARINI KORUSUNLAR"

CHP Milletvekili Mahmut Tanal bina önünde yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı; "Ben Şanlıurfa Milletvekiliyim. Trakya dışında tüm bölgelerde 'şap hastalığı' var. Bu hastalık İran ve Suriye'den geliyor. Bu beyefendiler gitsinler, o sınır kapılarını korusunlar. Sınırlarımız kevgir gibi. Sınır kapılarımız teröristten, kaçakçıdan geçilmiyor."