Mahir Ünal, grup başkanvekilliği görevini Özlem Zengin'e manidar sözlerle devretti

Cumhuriyetle ilgili sözleri nedeniyle gelen tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, görevi Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e devretti. Ünal yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda görev ve sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Şuna inanıyoruz ki aslolan dava adamı olmaktır. Aslolan kendi inancınızın, kendi kutsalınızın, kendi değerlerinizin mücadelesini vermektir." dedi.

Önceki gün AK Parti Grup Başkanvekilliği istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'dan boşalan koltuğa Tokat Milletvekili Özlem Zengin getirildi. TBMM'de AK Parti grup başkanlığında, devir teslim töreni gerçekleştirildi.

"KENDİLERİNE MUVAFFAKİYET DİLİYORUM"

Ünal, yaptığı açıklamada iktidar partisinde grup başkanvekilliğinin yüksek çalışma gerektirdiğini söyledi. Ünal, Zengin'in hukukçu kimliği ile partide önemli görevlerde bulunduğunu belirterek, "Önümüzde bütçe görüşmeleri var. Başörtüsü ile ilgili anayasa teklifimiz var. Bu konuda şimdiden yapacağı çalışmalarda kendilerine muvaffakiyet diliyorum" dedi.

"ASLOLAN DAVA ADAMI OLMAKTIR"

Mahir Ünal, AK Parti'de makam ve mevkiinin değil görev ve sorumluluk bilinci olduğuna dikkat çekerek "Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda görev ve sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Şuna inanıyoruz ki aslolan dava adamı olmaktır. Aslolan kendi inancınızın, kendi kutsalınızın, kendi değerlerinizin mücadelesini vermektir. Hz Mevlana'nın söylediği gibi 'Bir insanın değeri onun amacı kadardır'. Onun için 'Yaşasın amaçlarımız, yaşasın mücadelemiz, değerlerimiz" diye konuştu.

ZENGİN: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ ÇALIŞMALARINI BEN YÜRÜTECEĞİM

Özlem Zengin de karışık bir ruh halinde olduğunu belirterek, 1,5 yıl önce yine bu odada görev değişimi yaptıklarını hatırlatıp, "Mahir beyle benim çok özel bir hukukumuz var. 2005 yılından beri çok uzun yıllar beraber çalıştık. Biz anlık görevler, verilen pozisyonlarla onlarla bulunan insanlar değiliz diğer arkadaşlar gibi. Bu meseleyi kendi hayatımızın, inancımızın devamı olarak biliyoruz. Bizim nerede olduğumuz önemli değil kendi fikirlerimizi yaşatmak için gayret sarf ediyoruz. Benim için özellikle hayatımda başörtüsü mücadelesi muazzam bir alan teşkil ediyor. Anayasa değişikliği ile ilgili teklifimizin çalışmalarını önümüzdeki hafta ben yürüteceğim. Bunun da hayatın bir ikramı olarak düşünüyorum" dedi.

MAHİR ÜNAL NE DEMİŞTİ?

Ünal, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti. Ünal'ın cumhuriyetle ilgili çıkışı başta MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere birçok ismin tepkisini çekmişti. Bu gelişmelerin ardından Ünal grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONORE ETTİ

Bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarının başında Ünal'a teşekkür etti. Salonda bulunan Ünal'ı onore eden Erdoğan, "Grup başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyorum. Mahir Ünal arkadaşımıza Meclisimize, partimize ve ülkemize yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum." dedi.