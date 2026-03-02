Fransa nükleer başlık sayısını artıracak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin nükleer caydırıcılık doktrininde yeni bir döneme girdiğini duyurarak, Fransa'nın nükleer başlık sayısını artıracağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brest açıklarındaki stratejik ile Longue üssünde ülkenin nükleer caydırıcılık doktrinine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa'nın deniz temelli nükleer gücünün merkezi olarak görülen ve stratejik nükleer denizaltı gücüne ev sahipliği yapan üste konuşan Macron, "Caydırıcılık Fransız egemenliğinin vazgeçilmez unsurudur. Bugün ulusal ve Avrupa düzeyindeki sınamalarımıza uygun bir değişimi milletimize ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Macron, Fransa'nın nükleer doktrininde temel çerçevenin korunduğunu ancak mevcut tehdit ortamının daha sert bir yaklaşımı zorunlu hale getirdiğini belirterek, tehditlerin artık ayrı ayrı değil, birbirine bağlı biçimde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Macron, "Jeopolitik düzlemde kopuşlarla dolu, riskli bir dönemden geçiyoruz. Bu tablo modelimizi sertleştirmeyi gerekli kılıyor" dedi.

Macron, "Nükleer başlık sayısının artırılması talimatını verdim" ifadelerini kullanarak, "Nükleer cephaneliğimizin rakamlarını bundan böyle açıklamayacağız" dedi. Bu adımın bir silahlanma yarışının parçası olmadığını vurgulayan Macron, "Bu, herhangi bir silahlanma yarışına girmek anlamına gelmiyor. Bu hiçbir zaman bizim doktrinimiz olmadı. Özgür olmak için korkulan bir güç olmak gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı, yeni dönemde yalnızca başlık sayısının değil, Fransa'nın genel caydırıcılık mimarisinin de güçlendirileceğini söyledi. "Caydırıcılığımızın gücünü korumasını ve gelecekte de koruyacak olmasını sağlamak benim sorumluluğumdur" diyen Macron, Avrupa kıtasının güvenliğinin artık daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini savundu.

Macron, Fransa'nın "ileri caydırıcılık" olarak tanımladığı yeni bir aşamaya geçtiğini de ilan etti. "Bugün Fransız caydırıcılığında yeni bir dönem somutlaşıyor. İleri caydırıcılık dediğim yolda ilerliyoruz" diyen Macron, bu yaklaşımın Avrupa'daki bazı ortaklarla daha yakın güvenlik koordinasyonunu beraberinde getireceğini söyledi. Bu sürecin Fransa'nın nükleer egemenliğinde herhangi bir zayıflama anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Macron, "Ne planlaması, ne uygulanması, ne de kararın kendisi paylaşılmayacak. Bu yetki Anayasamız gereği yalnızca Cumhurbaşkanı'na aittir" dedi.

Macron, Fransa'nın güvenliğinin hiçbir zaman yalnızca kendi sınırlarıyla sınırlı görülmediğini belirterek, yeni dönemde Avrupa boyutunun daha fazla öne çıkacağını söyledi. "Güvenliğimiz hiçbir zaman sadece topraklarımızın sınırları içinde ele alınmadı" diyen Macron, bu yaklaşımın Avrupa için daha geniş bir stratejik koruma alanı oluşturacağını savundu. Macron, söz konusu çizginin Fransa'nın egemenliğini zayıflatmayacağını, aksine ülkesinin caydırıcılık kapasitesini daha görünür ve daha etkili hale getireceğini vurguladı.

Fransa'nın yeni nesil nükleer balistik füze denizaltısının adının L'Invincible olacağını açıklayan Macron, bu denizaltının 2036 yılında göreve başlayacağını bildirdi.

Uluslararası güvenlik mimarisinin ciddi biçimde yıprandığını söyleyen Macron, "Kurallar alanı artık bir harabe alanına dönüştü" ifadelerini kullanarak, silahların kontrolüne dayalı mevcut düzenin giderek zayıfladığını vurguladı. Macron, bu tablo karşısında Avrupa'nın güvenlik anlayışını başkalarının belirlediği çerçevelere göre şekillendirmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Avrupalılar kendi gelecekleri üzerindeki kontrolü yeniden ele almalıdır" diyen Macron, Fransa'nın yeni nükleer yaklaşımını hem ulusal bağımsızlığın hem de Avrupa güvenliğinde daha güçlü bir rol üstlenme arayışının parçası olarak sundu. Macron, "Önümüzdeki yarım yüzyıl nükleer silahlar çağı olacaktır" sözleriyle de dünyadaki stratejik dengelerin uzun süre yüksek gerilim altında kalacağı mesajını verdi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı