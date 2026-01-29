Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı

Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın katıldığı bir etkinlikte emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündemi en çok meşgul eden konular arasına girdi.

Kendisinin aldığı emekli maaşı ve milletvekili maaşının yetmediğini savunan Özcan, "Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın. Arabayı devlet veriyor zannediyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Beş defa zam yaptılar." dedi.

"ESPRİ MAHİYETİNDE SÖYLEDİM SÖZLER"

Bu sözleri çokça tartışılan Özcan, BirGün TV'den Zafer Arapkirl'ye konuştu. "Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et" açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özcan, "Bunu konuşmayı anlayabilmeniz için o gün bizim yanımızda, o ortamda oluyor olmanız lazım. Biz bunu o samimi ortamda bir espri mahiyetinde söylüyoruz. Yoksa bizim milletvekili maaşlarıyla bir derdim yok. Bunun yetmediğiyle ilgili bir cümlem yok ama milletvekillerinin de harcamalarının yüksek olduğunu bu gerçeği de bilmesi gerektiğini kamuoyunun takdirine sunuyorum." dedi.

"DUYAMIYORUM" DEYİP TELEFONU KAPATTI

Arapkirli'nin "Meclis'in misafirliğinde kalıyorsunuz, oraya ne kadar para ödüyorsunuz gecelik" sorusuna üzerine "sesi alamadığını" söyleyen Özcan, görüşmeyi sonlandırdı. Arapkirli bir kez daha Mestan'ı arasa da vekile ulaşamadı.