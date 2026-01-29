Haberler

Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı

Emekli maaşının yetmediğini ifade ettiği sözleri ile kamuoyunun gündemine oturan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, geri adım attı. Özcan, "Samimi bir ortamda, espri mahiyetinde söylediğim sözler. Yoksa milletvekili maaşıyla ilgili benim bir derdim yok. Maaşın yetmediğiyle ilgili bir cümlem yok. Ama milletvekillerinin harcamalarının da yüksek olduğunu kamuoyunun takdirine sunuyorum." dedi

  • AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, emekli maaşı ve milletvekili maaşının yetmediğini savundu.
  • Mestan Özcan, sözlerinin espri mahiyetinde söylendiğini ve milletvekili maaşlarıyla bir derdi olmadığını belirtti.
  • Mestan Özcan, BirGün TV'den Zafer Arapkirli'nin Meclis misafirliği ücreti sorusuna yanıt vermeden telefon görüşmesini sonlandırdı.

Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın katıldığı bir etkinlikte emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündemi en çok meşgul eden konular arasına girdi.

Kendisinin aldığı emekli maaşı ve milletvekili maaşının yetmediğini savunan Özcan, "Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın. Arabayı devlet veriyor zannediyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Beş defa zam yaptılar." dedi.

"ESPRİ MAHİYETİNDE SÖYLEDİM SÖZLER"

Bu sözleri çokça tartışılan Özcan, BirGün TV'den Zafer Arapkirl'ye konuştu. "Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et" açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özcan, "Bunu konuşmayı anlayabilmeniz için o gün bizim yanımızda, o ortamda oluyor olmanız lazım. Biz bunu o samimi ortamda bir espri mahiyetinde söylüyoruz. Yoksa bizim milletvekili maaşlarıyla bir derdim yok. Bunun yetmediğiyle ilgili bir cümlem yok ama milletvekillerinin de harcamalarının yüksek olduğunu bu gerçeği de bilmesi gerektiğini kamuoyunun takdirine sunuyorum." dedi.

"DUYAMIYORUM" DEYİP TELEFONU KAPATTI

Arapkirli'nin "Meclis'in misafirliğinde kalıyorsunuz, oraya ne kadar para ödüyorsunuz gecelik" sorusuna üzerine "sesi alamadığını" söyleyen Özcan, görüşmeyi sonlandırdı. Arapkirli bir kez daha Mestan'ı arasa da vekile ulaşamadı.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bunların alayının arabasında sadece geri vites var. Bize 50 60 sene önce ilkokulda öğretti öğretmenlerimiz " ağzımdan söz çıkmadan ben ona çıktıktan sonra o bana hakimdir" Öyle laf olsun diye konuşmayacaksın

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

milletvekili her yıl arabasını telefonunu değiştirirse nisantasinda alışveriş yaparsa tabbi ki yetmez adam pazara gidiyor bir yerde mandalinanın kilosu 100 lira bir yerde 20 lira adam sırf hava atmak için zengin desinler diye gösteriş için 20 liralık yerden almıyor gidiyor 100 liralık yerde alıyor öyle hava atma derdinde gösteriş sevdasında olan çok insan var insanlar birbiri ile iyilik hayır yarısına gireceklerine birbiri ile lüks yasama yarısına girmişler fakir olmak ayıp değil haram yemek çalmak cimri olmak alkol içmek ayıptır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Zülkarneyn:

Deveyi diken, insanı s…. yaranır. devir böyle zevk alın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Yanlışa ısrarla doğru diyen veya tersi troller

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

gelecek dönem milletvekilliği gitti, Ace mi siyasetçi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

