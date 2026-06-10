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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş CHP Genel Merkezi'nde soruları yanıtladı Açıklaması

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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'deki grup toplantısının ayrı yapılmasını 'kardeşin kardeşe kırgınlığını göstermemek' olarak yorumladı. Ayrıca temyiz başvurusu yaptıklarını ve gönülden CHP'li olduklarını söyledi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Sayın Genel Başkanımız, kardeşin kardeşe karşı kırgınlığını birbirlerine göstermemesi adına grup toplantısını burada yaptı." ifadesini kullandı.

Savaş, partide yeni görev alan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyelerini tebrik etmek için geldiği CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Grup Toplantısı'nın Meclis'te ve CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı yapılmasına ilişkin soru üzerine Savaş, "Her iki tarafta da şu anda kızgın insanlar var. Hepsinin aynı salonda bulunması orada bir kaotik tablo oluşturabilirdi. Sayın Genel Başkanımız, kardeşin kardeşe karşı kırgınlığını birbirlerine göstermemesi adına grup toplantısını burada yaptı." dedi.

Savaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin kavga ve kaos istemediğini vurgulayarak, CHP'nin iktidara gelecek bir ekiple yoluna devam etmek istediğini belirtti.

Tedbir kararıyla ilgili adım atıp atmayacağının sorulmasına karşılık Savaş, dün temyiz başvurusu yaptığı bilgisini vererek, "Biz düne kadar çok bekledik. Bu karar çıkar çıkmaz istinaftan, Sayın Özgür Özel'in avukatı hemen Yargıtay'a başvurdu. Biz de dün başvurduk." diye konuştu.

Soru üzerine Savaş, partiye Kılıçdaroğlu ile görüşmek için gelmediğini ifade etti.

Partiye resmen üye olup olmadığı sorulan Savaş, "Yargıtay ne zaman sonuçlarsa sonuçlasın bizim için fark etmez. Biz gönülden CHP'liyiz. Burada önemli olan CHP'nin hukukunu korumaktır." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
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