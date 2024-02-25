Lukaşenko, 2025 seçimlerinde aday olacağını duyurdu

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, 2025 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, parlamento ve yerel meclis seçimleri için oyunu kullandı. Seçim merkezinde basın mensuplarına açıklama yapan Lukaşenko, 2025 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan yakınlığıyla da bilinen Belarus lideri Lukaşenko, "Gelecek yıl yapılacak seçimlere katılacak mısınız" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Belarus lideri, "Başkanlık seçimlerine 1 yıl var. Çok şey değişebilir. Doğal olarak ben, hepimiz, toplum, toplumumuzda meydana gelecek değişikliklere ve seçime kadar olan süreçteki duruma tepki vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Alexander Lukaşenko, 1994 yılından bu yana Belarus'u yönetiyor. Lukaşenko yönetimi, muhalefet tarafından defalarca insan hakları ihlalleri ve siyasi muhalefeti bastırmakla suçlandı. Aynı zamanda muhalefet Lukaşenko'nun iktidarda kalabilmek için 2020 yılında yapılan seçimlere hile karıştırdığını iddia etti. - MİNSK