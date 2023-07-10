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Litvanya'ya ayak basan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet mesaj: AB'de önümüzü açın

Politika Haberleri

NATO Zirvesi için Litvanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye adım atar atmaz yaptığı sosyal medya paylaşımında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." dedi.

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi için liderler Vilnius kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kente ayak basar basmaz bir tweet attı. Türkiye'nin AB'de önünün açılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şöyle: "Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Vilnius'a geldik. Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız. Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik.

Litvanya'ya ayak basan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet mesaj: AB'de önümüzü açın

Vilnius'ta, NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, Üçlü Mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz.

Litvanya'ya ayak basan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet mesaj: AB'de önümüzü açın

Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius'ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Bu vesileyle bir gerçeğin altını çiziyoruz; NATO üyesi ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Litvanya Nato Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

ERKAN ÜNAL:

Ab ye girersek göçmenler gider dolar düşer,yaşama standartı geri döner,tayyip bey bu konuda ısrarını yitirmez umarım

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Adıyamanlı Kutalmış :

Sen işe yaramayan asalak tipli olan göçmenleri gönderin bu memlekette AB ye gerek kalmaz sayın başkan.

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Ben fero:

Ab ye girmesek daha iyi ingiltere bosuna cikmadi

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