Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi

Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
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Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
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Mizah dergisi Leman'ın son sayısında Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatüre siyasi isimlerden tepkiler geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tahriklere karşı sağduyulu olunması gerektiğini belirtirken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise karikatürü yapan zihniyeti lanetlediğini ifade etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Leman'ın tepki çeken çirkin karikatürüne ilişkin tahriklere karşı sağduyulu olunması gerektiğini belirtirken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise karikatürü yapan zihniyeti lanetlediğini ifade etti.

Mizah dergisi Leman'ın son sayısında Hz. Muhammed'e yönelik çirkin bir karikatür yayınlandı. Karikatüre tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasetçilerden tepkiler de peş peşe geldi.

FAHRETTİN ALTUN: SAĞDUYULU OLUNMALI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiğiahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz.

Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır. Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi

ALİ YERLİKAYA: LANETLİYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hayasızca karikatürize edilmesini şiddetle kınıyorum. Yapılan basın özgürlüğü değildir. Yapılan ifade özgürlüğü değildir.

Dini değerlerimizi aşağılayan, Müslümanların vicdanında derin yaralar açan bu tür girişimler provokasyon amaçlıdır ve buna cüret edenler hukuk önünde hesap verecektir.

Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak hakaret eden bu zihniyeti lanetliyorum" diye yazdı.

Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi

ÖMER ÇELİK: BU ZİHNİYETİ LANETLİYORUM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir.

Avrupa'daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI SAĞDUYUYA ÇAĞIRDI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de sağ duyu çağrısında bulunarak şu açıklamada bulundu: "Kutsallarımıza yönelik açık bir hakaret ve provokasyon olan sözde karikatürü şiddetle kınıyorum. Bu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) ve Hazreti Musa'ya (a.s.) karşı kasıtlı ve alenen yapılmış alçak bir saldırıdır.

Bu milletin, inançlarına,kutsallarına saldırarak gündem oluşturmak ne sanat ne de basın özgürlüğüdür. Kesinlikle unutulmamalıdır ki; bu tür saldırıların amacı toplumda kaos ve gerilim üretmektir. Bu nedenle; vatandaşlarımızı soğukkanlılığa, sağduyuya ve hukuki sürece güvenmeye davet ediyorum.

Biz bu oyuna gelmeyeceğiz, sokakları tahrik zeminine çevirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz, bununla birlikte inançlarımızla dalga geçilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Herkesin peygamberi değildir elbette. Ve ifade özgürlüğü diye bisey var.

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Aynı şu hani bir konu varya. Hani içki içerim kumar oynarım ama domuz yemem diyenler varya. O kafa işte. Her kötülügü islerim ama karikatüre karşı çıkarım diyorlar :)))))

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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Allah onun belasını versin. Yalnız şu yapmacık tepki gösteren siyasilerin de .... Neden diyeceksiniz. Allahın kelamına makara takara diyene tepki vermediler. Hatta mevkisini yükselttiler. Ya da peygamber çıkıp gelse bizimki onu alt eder seçimi kazanırdı diyen parazite haddini bildirmediler. Ya da bize oy vermeyen cennete giremez diye fetva verene. İnanın bunların hepsi pusuda bekliyor ki tepki verelim de birazcık oy kapalım derdindeler.

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