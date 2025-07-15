Lavrov, Xi Jinping ile Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından kabul edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Dışişleri Bakanları Toplantısına toplantısına katılmak üzere bulunduğu Çin'in başkenti Pekin'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Lavrov, Halk Sarayı'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından kabul edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını Xi'ye iletti. Görüşmede, Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı. Ayrıca uluslararası ve bölgesel konular masaya yatırıldı. Çin Devlet Başkanı Xi ise Rusya ile kapsamlı ortaklığın ve stratejik etkileşimin daha da genişletilmesi yönündeki kararlılığını dile getirdi.

Putin, Eylül'de Çin'e gidecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak, Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile görüşmek ve 3 Eylül'de II. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı kazanılan zaferin yıl dönümünde düzenlenecek Zafer Günü Geçit Töreni'ne katılmak üzere Çin'e gidecek. - PEKİN