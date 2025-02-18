Lavrov ve Selman Riyad'da Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.

Prens Selman, dün de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmişti. - RİYAD