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Lavrov ve Selman Riyad'da Görüştü

Lavrov ve Selman Riyad'da Görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'da yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı toplantı, Prens Selman'ın önceki gün ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.

Prens Selman, dün de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmişti. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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