Kuzey Kore ve Çin İlişkilerini Geliştirme Konusunda Anlaştı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile Çinli mevkidaşı Wang Yi, Pekin'de gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, siyasi temaslarda bulunmak üzere Çin'e geldi. Choe Son-hui başkent Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Choe görüşmede 2. Dünya Savaşı'nın sona erişi ve Japonya'nın mağlubiyetinin kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle Pekin'de bu ay başında gerçekleştirilen askeri töreni hatırlatarak, Çin'in bu törenle "tarihi başarılarını, uluslararası konumunu ve ulusal gücünü açık bir şekilde ortaya koyduğunu" ifade etti.

Choe, Kuzey Kore lideri Kim'in mesajını aktardı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Zafer Günü kutlamalarında bir araya gelerek, "Kuzey Kore-Çin ilişkilerinin temel yönünü ve ilkelerini belirlediğini" ifade eden Choe, Kim'in "Uluslararası durum ne yönde değişirse değişsin, Kuzey Kore ile Çin arasındaki dostluk değişmeyecektir. Geleneksel Kuzey Kore-Çin dostluğunu ve iş birliğini çağın ihtiyaçlarına uygun olarak daha da güçlendirmek, Kore İşçi Partisi ve Kuzey Kore hükümetinin kararlı tutumudur" dediğini aktardı. Bu doğrultuda ikili ilişkilerin gelişimi için aktif çaba göstereceklerini vurgulayan Choe, "Çin halkının, Xi Jinping'in liderliğinde güçlü bir ülke inşa etme ve ulusal yeniden doğuş hedeflerini tam olarak gerçekleştirmesi" temennisini dile getirdi.

Wang'dan bölgesel barış ve istikrar için iş birliği vurgusu

Wang ise, Zafer Günü kutlamaları sırasında bir araya gelen Xi ve Kim'in "6 yıl aradan sonra görüşerek iki ülke ilişkilerini daha yüksek bir seviyeye taşıyacak yol haritasını ortaya koyduklarını" ifade etti. İki ülke liderlerinin ortak anlayışı çerçevesinde "stratejik iletişimi güçlendirmek, karşılıklı ziyaretler ve iş birliğini teşvik etmek ve bölgenin barış ve istikrarını birlikte korumak gerektiğini" kaydeden Wang, "İki ülkenin ortak hazinesi olan Kuzey Kore-Çin dostluğunu korumanın, Çin Komunist Partisi (CCP) ve Çin hükümetinin değişmez tutumu olduğunu" belirtti. Wang, Choe'nin Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülkenin ortak çıkarlarını korumak ve ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Görüşmede uluslararası ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunarak "kesin bir görüş birliğine varan" ikilinin, ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. - PEKİN