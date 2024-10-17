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Kuzey Kore, Güney Kore ile Ulaşımı Tamamen Kesti

Kuzey Kore, Güney Kore ile Ulaşımı Tamamen Kesti
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Kuzey Kore, Güney Kore ile olan kara ve demiryolu bağlantısını tamamen keserek, düşmanın provokasyonları nedeniyle zorlu güvenlik ortamını gerekçe gösterdi. Ulaşım hatlarının bir bölümü havaya uçuruldu.

Kuzey Kore, Güney Kore ile olan kara ve demiryolu bağlantısını tamamen kestiğini açıkladı. Söz konusu adımın "düşmanın siyasi ve askeri provokasyonları" ve "zorlu güvenlik ortamı" nedeniyle alınan kaçınılmaz ve meşru bir önlem olduğu, sınırı kalıcı olarak güçlendirmeye yönelik tedbirlerin süreceği belirtildi.

Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan ulaşım hatlarını kesti. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Kore Halk Ordusu (KPA) birliklerinin Güney Kore'ye giden kara ve demiryollarının 60 metrelik bölümünü havaya uçurduğu bildirildi. Söz konusu adımın "düşmanın siyasi ve askeri provokasyonları" ve "zorlu güvenlik ortamı" nedeniyle alınan kaçınılmaz ve meşru bir önlem olduğu kaydedildi. Gerçekleştirilen patlamaların çevre ve ekolojik ortam üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı vurgulandı. Patlamalar sonucu Kuzey Kore'yi Güney Kore'ye bağlayan ulaşım hatlarının tamamen kesildiği belirtilirken, sınırı kalıcı olarak güçlendirmeye yönelik tedbirlerin süreceği ifade edildi.

Kuzey Kore sınırda patlamalar gerçekleştirmişti

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kore topraklarını Güney Kore topraklarından tamamen ayıracak önemli bir "tahkimat projesi" üzerinde çalışıldığını duyuran Pyongyang yönetimi, iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bir kısmını havaya uçurmuştu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, "Kuzey Kore ordusu, Gyeongui ve Donghae yollarında bağlantıyı kesmeyi amaçladığı düşünülen patlamalar gerçekleştirdi ve ağır ekipman kullanarak bölgede ek faaliyetler yürütüyor" ifadeleri kullanılmıştı. Güney Kore ordusunun yaşanan patlamalardan zarar görmediği ifade edilirken, tepki olarak askeri sınır çizgisinin güneyine uyarı ateşi açıldığı kaydedilmişti.

ABD, Kuzey Kore'ye diplomasiye dönüş çağrısı yapmıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bölgede tansiyonu yükselten adımlar atmasını eleştirerek, "Kuzey Kore'yi gerilimi azaltmaya, çatışma riskini arttıracak her türlü eyleme son vermeye ve diyalog ve diplomasiye geri dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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