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Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme

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Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme Haber Videosunu İzle
Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme
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Eski eşinin sırt dekolteli kırmızı elbisesini giymesine izin vermediğini anlatan kadın, bu olayın ardından evliliğinin iki ay bile sürmeden sona erdiğini söyledi. Kadın, eski eşinin düğünde giymesine karşı çıktığı elbiseyi bu kez yeni erkek arkadaşıyla buluşmak için giydiğini belirtti.

  • Bir kadın, evliliğinin ilk dönemlerinde özel günler için aldığı sırt dekolteli kırmızı elbiseyi giymesine eski eşinin karşı çıktığını anlattığı bir video paylaştı.
  • Kadın, eşinin yeğeninin düğününde giymek istediği elbise için eski eşinin 'Bu elbiseyi giyersen seni düğüne götürmem' dediğini aktardı.
  • Kadın, evliliğinin iki ay geçmeden boşanmayla sonuçlandığını ve aynı kırmızı elbiseyi bu kez erkek arkadaşıyla buluşmak için giydiğini belirtti.

Bir kadın, eski eşiyle yaşadığı kırmızı elbise tartışmasını ve boşanma sürecini anlattığı videosuyla dikkat çekti. Evliliğinin ilk dönemlerinde özel günlerde giymek üzere kırmızı bir elbise aldığını söyleyen kadın, eşinin bu elbiseyi giymesine karşı çıktığını belirtti.

"BU ELBİSEYİ GİYERSEN SENİ DÜĞÜNE GÖTÜRMEM"

Evlendikten kısa süre sonra eşinin yeğeninin düğünü olduğunu anlatan kadın, aldığı kırmızı elbiseyi bu düğünde giymek istediğini söyledi.

Elbisenin sırt dekoltesi bulunduğunu belirten kadın, eski eşinin kendisine, "Bu elbiseyi giyersen seni düğüne götürmem, bizim aileye yakışmıyorsun" dediğini aktardı.

"İKİ AY GEÇMEDEN BOŞANDIK"

Yaşadığı olayın ardından evliliğinin uzun sürmeyeceğini anladığını ifade eden kadın, "Yürümeyecek bir evlilikti, çok belliydi. İki ay geçmeden boşandık" sözleriyle ayrılık sürecini anlattı.

KIRMIZI ELBİSEYİ BU KEZ ERKEK ARKADAŞI İÇİN GİYDİ

Kadın, eski eşinin giymesine karşı çıktığı kırmızı elbiseyi yeniden giydiğini belirterek, "Ben şimdi bu elbiseyi erkek arkadaşımla buluşmak için giydim" dedi. Kadının geçmişte yaşadığı olayı aynı elbiseyle anlatması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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