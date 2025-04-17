Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye Sert Uyarı

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği hava tatbikatının "ağır bir provokasyon" olduğu belirtilerek, "Kuzey Kore ezici caydırıcılığını kullanacak ve stratejik araçlarını bölgeye konuşlandırmanın gereksiz bir güç gösterisi olduğunu ABD'nin anlamasını sağlayacak" uyarısında bulunuldu.

ABD ve Güney Kore'nin 15 Nisan'da Kore Yarımadası üzerinde gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatına Kuzey Kore'den sert tepki geldi. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "genişletilmiş caydırıcılık bahanesiyle" yapılan tatbikata ABD'ye ait B-1B stratejik bombardıman uçaklarının da katıldığı hatırlatılarak, "ABD, tekrar tekrar gerçekleştirdiği gösterişli askeri eylemlerle ülkemize yönelik çatışmacı tutumunu ve iradesini tam anlamıyla ortaya koymuştur" ifadeleri kullanıldı. ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatının "Kuzey Kore'nin güvenliğine yönelik açık bir tehdit" ve "bölgedeki askeri gerginliği çok tehlikeli boyuta taşıyan ağır bir provokasyon" olduğu savunulan açıklamada, "ABD, son dönemde Kore Yarımadası'na nükleer denizaltı, stratejik bombardıman uçağı, uçak gemisi ve diğer stratejik varlıkları konuşlandırma konusundaki rekorunu yenilemiştir" denildi.

Pyongyang yönetiminden ABD'ye uyarı

Kore Yarımadası'na stratejik askeri varlıklar konuşlandırmanın ABD için rutin bir uygulama haline geldiği kaydedilen açıklamada, "Bu, aynı zamanda ülkemize saldırmaya yönelik becerileri artırma ve eyleme geçmek için yapılan hazırlıkları tamamlama sürecidir" ifadeleri kullanıldı. Washington yönetiminin askeri hamlelerinin güvenlik riskine yol açtığı vurgulanan açıklamada, "ABD'yi, egemenliğimize ve bölgesel güvenliğe yönelik ciddi tehdit oluşturan blöf niteliğindeki askeri eylemlerinin kendi güvenliği açısından ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağı konusunda güçlü şekilde uyarıyoruz" denildi.

"ABD'nin saldırgan girişimlerini caydıracağız"

ABD'yi tehlikeli askeri askeri hamlelerini durdurmaya çağıran Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, "Kuzey Kore ezici caydırıcılığını kullanacak ve stratejik araçlarını bölgeye konuşlandırmanın gereksiz bir güç gösterisi olduğunu ABD'nin anlamasını sağlayacak" uyarısında bulundu. Kuzey Kore'nin ABD'den gelecek en küçük bir güvenlik tehdidine dahi tahammül etmeyeceği vurgulanarak, "ABD'nin bölgesel güvenliği kalıcı olarak istikrarsızlaştırmaya yönelik saldırgan girişimlerini kararlı bir şekilde caydıracağız" denildi.

ABD ve Güney Kore ortak hava tatbikatı yapmıştı

ABD ve Güney Kore'ye ait savaş uçakları 15 Nisan'da Kore Yarımadası üzerinde ortak uçuş tatbikatı yapmıştı. Kuzey Kore'ye karşı genişletilmiş caydırıcılık yeteneklerini ortaya koymayı amaçlayan tatbikata, ABD'ye ait B-1B stratejik bombardıman uçaklarının da katıldığı bildirilmişti. Son olarak ABD ve Güney Kore'den bin 100 asker ve 90 uçağın katıldığı Özgürlük Bayrağı adlı ortak hava tatbikatının bugün başladığı, 2 Mayıs'a kadar süreceği belirtilmişti. - PYONGYANG