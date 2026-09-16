Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye: "Nükleer silah kullanma ihtimali doğabilir"

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan ABD ve Güney Kore'ye yönelik yapılan açıklamada, "Düşmanların devletimize yönelik saldırı tehditleri, güvenliğimize yönelik en ciddi tehdit olarak değerlendirilebilir. Bu durum, devletin nükleer silahlı kuvvetlerine ilişkin politika yasasının ilgili hükümlerinin uygulanmasını gerektiriyor" ifadeleri kullanılarak, yasa kapsamında nükleer silah kullanma ihtimali konusunda uyarıda bulunuldu.

Kore Yarımadası'nda ABD ve Güney Kore arasındaki askeri iş birliği, Kuzey Kore'nin tepkisinin odağında olmaya devam ediyor. Pyongyang, iki ülkenin ortak askeri faaliyetlerini güvenliği açısından tehdit olarak değerlendiriyor. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, ABD ve Güney Kore'ye yönelik yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin eylemlerine karşı devletin nükleer silahlı kuvvetlerine ilişkin politika yasası kapsamında nükleer silah kullanma ihtimali konusunda uyarıda bulundu. Kore Merkezi Haber Ajansı'nda yer alan Kuzey Kore Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Düşmanların devletimize yönelik saldırı ve kitle imha silahlarının kullanılması yönündeki tehditleri, güvenliğimize yönelik en ciddi tehdit olarak değerlendirilebilir. Bu durum, devletin nükleer silahlı kuvvetlerine ilişkin politika yasasının ilgili hükümlerinin uygulanmasını gerektiriyor" denildi. Açıklamada, ABD ve Güney Kore'ye "ilgili maddelere başvurulmasının ne anlama geleceğini analiz etmeleri ve bunu ciddi bir uyarı olarak değerlendirmeleri" çağrısı yapıldı.

Kuzey Kore'de 2022 tarihli yasa, ülke yönetimine ve nükleer komuta-kontrol sistemine yönelik bir saldırı olması veya Kuzey Kore'ye karşı nükleer silah ya da diğer kitle imha silahlarının kullanılacağı yönünde bir tehdit bulunması halinde nükleer silah kullanımına izin veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı