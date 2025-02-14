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Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın

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ABD ile Güney Kore arasındaki askeri işbirliği Kuzey Kore'yi küplere bindirdi. Yapılan açıklamada ABD'nin Güney Kore'nin "efendisi" olduğu iddia edilirken "ABD'nin hizmetkarları olan kukla güçler ise, efendilerinin taleplerini karşılamak zorundadır. ABD rakibinin kim olduğuna dikkatlice bakmalı ve kendi başlattığı yangında yanmak gibi akılsızca bir hataya düşmemelidir" denildi.

Kuzey Kore'den ABD ile Güney Kore arasındaki askeri işbirliğine sert tepki geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan bir açıklamada, Güney Kore'deki sıkıyönetim krizine değinililerek, "Siyasi kaosun giderek derinleştiği bir ortamda, Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanlık histerisi giderek daha da belirginleşiyor" denildi.

"VAHİM OLANI SİLAHLANMA HAMLELERİNİN YAPILMASIDIR"

Geçici Güney Kore yönetiminin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un tutuklanmasının ardından dahi Kuzey Kore hakkında "ezici güçle cezalandırma" ve "ağır bedel ödetme" gibi söylemlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Daha vahim olanı ise, çatışmacı ve pervasız söylemlerle birlikte silahlanma hamlelerinin yapılmasıdır" ifadelerine yer verildi.

GÜNEY KORE ORDUSU İÇİN "KUKLA" İFADESİNİ KULLANDILAR

Güney Kore'nin ABD ile savunma işbirliğini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, Seul yönetiminin Pyongyang'a karşı saldırı kabiliyetini artırmak amacıyla ABD'den helikopter satın almayı planladığı belirtildi. "Devlet başkanı sanığa dönüşen, iktidar kavgası yaşanan ve var olma mücadelesi veren kukla Güney Kore'nin ordusunun ısrarla Kuzey Kore'yi hedef alan çatışma hamlelerine başvurması önemlidir" denilen açıklamada, "ABD'nin kukla Güney Kore'nin ordusuna ilham verme rolünü üstlendiği gün gibi ortadadır" ifadelerine yer verildi.

"EFENDİLERİNİN TALEPLERİNİ KARŞILAMAK ZORUNDALAR"

ABD'nin Güney Kore'nin "efendisi" olduğu iddia edilen açıklamada, "ABD'nin hizmetkarları olan kukla güçler ise, efendilerinin taleplerini karşılamak zorundadır" denildi. Kuzey Kore'nin düşmanın pervasız hamlelerini asla göz ardı etmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Değişmez baş düşmanların çaresiz çatışma hamleleri, Kuzey Kore'nin savunma kabiliyetlerini daha radikal biçimde güçlendirme yönündeki tutumunun haklı olduğunu göstermektedir" denildi. Açıklamada, "ABD rakibinin kim olduğuna ve dünyadaki değişime dikkatlice bakmalı ve kendi başlattığı yangında yanmak gibi akılsızca bir hataya düşmemelidir" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıvatandaş:

YAPTA GÖRELİM

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

kim yon junun askerleriyiz,

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Haber YorumlarıVEFA:

Trump'ı takdir ediyorum. Dünyadaki bütün diktatörleri, terör örgütlerini sıraya dizip teker teker hadlerini bildiriyor. Helal olsun!

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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Bi ara puding te böyle tehditler yapardı ama, boş çıktı, dünya liderlerinde ses var ama iracat yok, ABD ve İsrail dünyaya resmen hükmediyor,kimseden çık yok,hani nerdesiniz Filistini aldılar, Suriye yi aldılar, Lübnani aldılar

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