Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Atatürk'ün huzurunda çocuklarla buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Kuşadalı 100 çocuk ve aileleriyle birlikte Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Başkan Günel, çocuklarla birlikte Anıtkabir'i gezdi ve Cumhuriyet'in teminatı olan çocuklarla bir arada olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Kuşadalı 100 çocuk ve aileleriyle birlikte Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Başkan Ömer Günel, " Cumhuriyet'in ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla burada olduğum için gurur duyuyorum. Atam, kurduğun Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında, kentteki 100 ilkokul öğrencisini aileleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etmeleri için Ankara'ya götürdü. Ata'nın huzuruna çıkacakları için çok heyecanlı olan çocukları, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndan otobüslerle Ankara'ya Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman uğurladı. Keyifli bir yolculuğun ardından Ankara'ya ulaşan Kuşadalı çocuklar, güne Çukurambar'da yapılan kahvaltı ile başladı. Öğrenciler, daha sonra Ulus'ta bulunan 1'inci TBMM (Kurtuluş Savaşı Müzesi) ve 2'inci TBMM (Cumhuriyet Müzesi) binalarını gezdi. Müze görevlilerinden sergilenen eserler hakkında bilgi alan çocuklar, anne ve babalarıyla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar ve veliler ardından Anıtkabir'e gelerek Aslanlı Yol girişinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile buluştu. Burada Kuşadalı çocuklara ve ailelerine Türk Bayrakları dağıtıldı. Başkan Ömer Günel Anıtkabir'e çocuklarla birlikte Aslanlı Yoldan yürüyerek girdi.

"CUMHURİYETİ İLELEBET YAŞATACAĞIZ"

Kuşadalı çocuklar Anıtkabir'de ilk olarak Anıtkabir Müzesi'ni gezdi. Ardından resmi törene geçildi. Törende Başkan Ömer Günel, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Başkan Ömer Günel, beraberindeki çocuklarla Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şunları yazdı:

"Atam, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Cumhuriyet'i emanet ettiğiniz gençliğin 100 Kuşadalı temsilcisiyle huzurunuzdayız. Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimize söz veriyoruz. En derin sevgi, saygı ve minnetle."

"ATAMIZIN HUZURUNDA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği çocuklarla çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamamıza çok az bir zaman kala Kuşadası'ndan Anıtkabir'i hiç görmemiş 100 çocuğumuzla birlikte Atamızı ziyarete geldik. Onlara Ankara'da Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu simgeleyen önemli mekanları gezdirdik. Geleceğimizin ve Cumhuriyet'in teminatı olan çocuklarımızla Atamızın huzurunda olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır" dedi.