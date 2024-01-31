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Kurum'un "130 bin canımız gitmiş" çıkışı ortalığı karıştırdı! 6 Şubat iddiaları gelince sözlerine açıklık getirdi

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İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında beklenen İstanbul depreminin etkisinin, 11 ili vuran 6 Şubat depremlerini geçeceğini söyledi. Kurum'un yayın sırasında sarf ettiği "130 bin canımız gitmiş" cümlesi ise izleyenlerin kafasını karıştırdı.

KURUM'UN "130 BİN CANIMIZ GİTMİŞ" SÖZÜ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

6 Şubat depremleri için ölü sayısını 50 bin civarı açıklayan resmi makamların aksine 130 bin rakamını kullanan Kurum'un sözleri çeşitli iddialara neden olurken, konu bir anda sosyal medyanın gündemine düştü.

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Murat Kurum'un açıklamasının ardından program sunucusu gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Işık, Kurum'un verdiği rakamın Türkiye'de bu zamana kadar olan depremlerde hayatını kaybeden toplam vatandaşları kastettiğini ifade etti.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE DEPREMDEN ÖLENLERİN SAYISI"

Işık paylaşımında şunları söyledi; "Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi."

Kurum'un '130 bin canımız gitmiş' çıkışı ortalığı karıştırdı! 6 Şubat iddiaları gelince sözlerine açıklık getirdi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Murat Kurum Deprem Politika Güncel Haberler

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