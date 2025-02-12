Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi

Gözler 11 Nisan'a çevrildi! İmamoğlu'yla ilgili ses getirecek gelişme
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP kurultayına "şaibe" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, iddiaların siyasi partiler kanununa göre suç olduğunu belirterek, "CHP'nin kurultayıyla ilgili olarak bir takım iddialar ortaya atıldı. İddiaları ortaya atanlar CHP mensuplarıydı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinden sonra soruşturma tamamen gündeme oturmuş oldu" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da gerçekleşen CHP kurultayında "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarın ardından, evrakın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve bunun üzerine Ocak 2024'te soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi.???????

KILIÇDAROĞU'NUN SÖZLERİ ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILMIŞ

Soruşturma ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'lileri işaret ederek, "CHP'nin kurultayıyla ilgili olarak, kurultay sonrasında bir takım iddialar ortaya atıldı. İddiaları ortaya atanlar CHP mensuplarıydı. Bursa'da bir başvuru söz konusu olunca, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Ankara'ya gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı ocak ayında başlattı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programındaki ifadelerinden sonra soruşturma tamamen gündeme oturmuş oldu. Sayın Hamzaçebi'nin de bir beyanatı oldu. Şaibe tartışmalarıyla ilgili mevcut yönetimin susmasını eleştirdiler. Bir cevap verilmesi gerektiğini söylediler." dedi.

"SOMUT DELİL VARSA SORUŞTURMA DEVAM EDER"

Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesine atıf yapan Bakan Tunç, "Sadece Kılıçdaroğlu ile Hamzaçebi değil, birçok partili şaibe söylentilerini dile getirdiler. Bu iddialar Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesine baktığımız zaman, bu tür davranışların suç teşkil edeceğini gösteren mevzuatımız var. Bu mevzuat karşısında, bu iddialar da sürekli yayınlaştığında, partililer tarafından bir takım iddialar ortaya atıldığında, başsavcılığın bu iddiaları değerlendirmesi gerekir. Somut delil elde edilirse, bu noktada soruşturma devam eder ve yargı kararını verir." ifadelerini kullandı.

112'NCİ MADDE NEYİ KAPSIYOR?

Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi oylamaya hile karıştırılmasıyla ilgili bir madde… 112'nci madde, ön seçimler ile siyasi parti kongreleri için yapılan oylamalarla her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamalarının sayımına hile karıştıranların 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılacağına yönelik hükmüne amir.

Bu suçu işleyenlerle ilgili somut delil tespit edilirse bu bir ceza soruşturmasıdır. Parti kongresiyle ilgili süreç, kongre iptalinin gerekip gerekmediğine dair ayrı bir yargılama gerektirir.

KILIÇDAROĞLU "SÜKUT İKRARDAN GELİR" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 7 Şubat Cuma akşamı katıldığı KRT TV yayınında 'şaibe' iddialarına ilişkin olarak mevcut CHP yönetimini eleştirdi.

Parti yönetiminin şeffaf olması ve "açık ve net bir açıklama yapması" gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir," sözlerini dile getirdi.

Şaibe şüphesine dair sorulan soruya ise "Benim elimde bir şey yok," diye yanıt verdi.

ERDOĞAN'DAN ŞAİBE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat Cumartesi günü partisinin Manisa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler," ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Özel ise Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Erdoğan, Kemal Bey'in geldiği kurultaya da olmadık şeyler söylüyordu. Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözlere yanıt vermeye kalksak… Bir gün cevap verdik mi, Kemal bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir?" sözlerini dile getirmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
img

Cengiz evleniyor! İşte sevgilisi
img

Soylu'yu küplere bindiren iddia
img

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
500

Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıferhat toraman:

zaten Kılıçdaroğlu tan bir Tayyibe çalışıyor kendisi kaç seçim kaybetti SSK batırdı hala hainlik peşinde

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

yol arkadaşına hile yapan, kumpas yapan, telefon hediyesi ile genel başkan seçtirilen bu camiadan devlete millete hayır mı bekleniyor? kendimizi aldatmayalım. chp nin 100 yıllık tarihi zorbalık, baskı, yalandır. bu iftira değil, açın okuyun. 1934 te seçme seçilme hakkı getirdik dediler, oysa istanbulun SEÇİMLE İŞ BAŞINA GELEN İLK BAŞKANI HAŞİM İŞCAN 1963 te seçilmiştir. hatta o da seçilmemiş, demokrat partiden seçilen başkanın elinden almışlar başkanlığı bu Haşime vermişler. daha neler nelerrrr

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Türkiyeyi yediler.Sen Yat kalk CHP ile uğraş.Neymiş be arkadaş nu Chp

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Haksız mıyım" sen ak trolsun..O yüzden yazdıklarının bi değeri yok..

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Ispir:

kılıçdaroğlu bi git işine kardeşim. ülkede yıllarca vatandaştan karşlık görememişsin. az da olsa senden sonra insanlar muhalefete eğilim göstermiş. bırak git be kardeşim. ne işin olur artık senin siyasetle. anlamak çokmu zor. istenmiyorsun.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasar Unal:

Öküz altında buzağı aramaya devam...

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

500 gün neden beklediniz ? Kaldı ki devlet himayesinde kurultaylar yapılır yani onlar bir şahibe var demedi 500gün siz diyorsunuz ilginç , asıl amacınız chp yi karıştırmak

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Makarnacılar , boşuna uğraşmayın . CHP yi karıştıramayacaksınız . CHP yi çirkin emellerinize alet edemeyeceksiniz .CHP nin sizin gibi olmadığını görmeyecek kadar da körsünüz .

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Eski bir AKP'li çıkıp AKP kurultayı hakkında böyle konuşsa, aynı soruşturma açılır mı?

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCüneyt Özbay:

şaka misiniz oğlum siz lan ??

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü

Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü
Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.