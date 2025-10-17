Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da gerçekleşen Dicle Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'nda dikkat çeken bir başlangıç yaptı.

Kurtulmuş, salonda bulunan protokol ve davetlilerin huzurunda Kürtçe, "Bi hev re bibin, dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best", yani "Birbirimizi anlayalım; dil dile, el ele verelim; aramızda barış hüküm sürsün" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş'un bu sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.

"ARTIK ÇOCUKLARIMIZ DEĞİL, SİLAHLARI GÖMMEK İSTİYORUZ"

Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadelede 50 yılını geçirdiğini ve en az 2 trilyon dolar maliyete katlandığını vurgulayarak, bu dönemin geride kalması gerektiğine inandıklarını belirtti. 5 Ağustos'tan bu yana TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda dinlenen 130'u aşkın sivil toplum kuruluşunun ortak bir cümleyi dile getirdiğini aktardı:

"Artık biz bu memlekette çocuklarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz. Silahları ortadan kaldırmak istiyoruz."

Kurtulmuş, fevkalade yüksek bir demokratik olgunlukla ortaya konulan bu çalışmanın nihayetine erdiğini ve bu sefer barışın mutlaka hakim olacağını söyledi.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI KABUL EDİLEMEZ"

Konuşmasının bir bölümünü küresel gelişmelere ayıran Kurtulmuş, saldırgan İsrail yönetiminin dün gece itibarıyla Güney Lübnan'da masum insanların olduğu bölgeleri acımasızca bombalamasını sert bir dille kınadı.

İsrail'in bu saldırganlığının asla kabul edilemez olduğunu ifade eden TBMM Başkanı, Siyonist rejimin dur durak bilmeyecek bir noktaya geldiğini ve Orta Doğu'yu daha da büyük bir kan gölüne çevirmek istediğini söyledi. Kurtulmuş, bu saldırı vesilesiyle Lübnan halkının yanında olduklarını belirterek, bölge halklarının uyanması ve ortak geleceğe sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

"ANA DİL, ANA SÜTÜ KADAR HELALDİR"

Türkiye'yi tam manasıyla özgür ve adaletli bir ülke olarak inşa etme hedefini yineleyen Kurtulmuş, bu topraklarda Kültürel farklılıkların ayrıştırma değil, birleştirme ve bütünleştirme aracı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Dilin, insanın kendisini en iyi ifade ettiği alan olduğunu vurgulayarak, "Ana dili, ana sütü kadar helaldir." dedi. Hiçbir kimsenin dilini istediği gibi kullanmak istediği için sorgulanamayacağını belirten Kurtulmuş, dillerin üzerinden ayrımcılık yapmanın asla kendi lügatlerinde yer almadığını ifade etti. Ayrıca, Alparslan'ın ve Selahaddin-i Kürdi'nin çocuklarının lügatinde ırkçılık ve faşizmin olmadığını ekledi.

"YA BİZ BAŞARACAĞIZ YA EMPERYALİSTLER"

Kurtulmuş, tarihi boyunca bu coğrafyanın mayasının birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu dile getirerek, Selahaddin-i Kürdi'nin eman, barış ve adalet üzerine kurduğu yönetim anlayışının hala hafızalarda olduğunu anımsattı.

Sözlerinin sonunda Siyonist rejimin, Orta Doğu halklarının tamamını goyim (Yahudi olmayan) ve insan dışı varlık olarak gördüğünü öne sürdü. "Bugünün emperyalizmin görünen yüzü Siyonizmdir" diyen Kurtulmuş, emperyalistlerin "Böl yönet parçala" tezlerine karşı Türkiye'nin hedefinin daha fazla bütünleştirmek ve büyütmek olduğunu vurguladı ve sözlerini "Bu sefer 'ya biz başaracağız ya emperyalistler' diyorum. Mutlaka başaracağız" diyerek tamamladı.

AYNI MESAJ TBMM HESABINDAN DA PAYLAŞILDI

Kurtulmuş'un bu sözleri TBMM hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda Kürtçe, "Bi hev re bibin dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best." Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı" ifadelerine yer verildi.