Kurtulmuş: İsrail Hesap Verecek, Kudüs Özgür Olacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin son kararı ve arkasından uluslararası mahkemelerin harekete geçmesiyle birlikte artık dokunulamaz zannedilen İsrail, dokunulabilir, hesap verebilir ve hesap verecek bir ülke haline gelmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 'Darüsselam Kudüs Tanıtım Programı'nda konuştu. Kurtulmuş, "Bizim için Kudüs çok yönlü, çok katmanlı bir meseledir. Her şeyden evvel büyük İslam medeniyetinin en büyük merkezlerinden birisidir. Her köşesinde, her sokağında, her yapısında, her türlü sanatın yer aldığı mimarisiyle, gravürleriyle, hat sanatlarıyla muazzam bir şehir inşa edilmiştir. Ayrıca Kudüs şehri kendisiyle ilgili herhalde en fazla şiirlerin kaleme alındığı şehirlerden birisidir. Kudüs bu anlamda sadece geçmişte kalan bir büyük medeniyetin izini sürmek değil, aynı zamanda bugün için de bir büyük bilincin yeniden sahiplenilmesini sağlamaktır. Bunun için Kudüs'le ilgili ne yapılırsa, Filistin'le ilgili ne yapılırsa azdır; her türlü emek de her türlü çaba da her türlü takdirin üstündedir. Kudüs, bizim için peygamberlerin ayak izlerinin olduğu bir belde. Filistin topraklarının tamamı; ecdadımızın bütün dünyaya insanlığı, insafı, vicdanı öğrettiği bir büyük belde. Bugün dünyanın en çok ihtiyacının olduğu hangi mesele varsa hepsinin tarihsel olarak merkezinde yer almış olan önemli abidevi şehirlerden birisi. Bunun için Kudüs'ü çokça anmak, Kudüs'e çokça hizmet etmek ve inşallah özgür bir Filistin'in ve onun başkenti olan özgür bir Kudüs'ün ortaya çıkması için hayatımızı vakfetmek, herhalde hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

'SADECE MÜSLÜMANLARIN MESELESİ DEĞİL'

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, tarihsel olaylar bakımından üçüncü perde olduğunu kaydederek, "Allah'ın izniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze halkının onurlu direnişi; ölüme rağmen, açlığa rağmen, kıtlığa rağmen 'ya Allah' diyerek ayakta kalmaları, 'Biz Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmeyiz' diyerek onurlu duruşu, ailesinden bütün fertleri kaybetmelerine rağmen Gazze topraklarını terk etmemeleri, insanlık cephesinde de yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Hangi hesabı kurarlarsa kursunlar artık Filistin meselesi, artık Gazze ve işgal edilen diğer topraklar meselesi sadece Filistinlilerin, sadece Arapların, sadece Müslümanların meselesi değildir. Bu mesele çoktan bir insanlık meselesi haline gelmiş, gönlünde azıcık vicdandan eser olan, zihninde azıcık adalet ve hak duyguları olan bütün insanlığın ayağa kalktığı bir büyük küresel intifadaya dönüşmüştür" diye konuştu.

'HESAP VERECEKLERİ GÜN YAKIN'

Kurtulmuş, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin son kararı ve arkasından uluslararası mahkemelerin harekete geçmesiyle birlikte artık dokunulamaz zannedilen İsrail, dokunulabilir, hesap verebilir ve hesap verecek bir ülke haline gelmiştir. Allah ömür verirse göreceğiz. Önümüzdeki dönemde bu büyük soykırımın failleri tek tek mahkemeler önünde hesap vereceklerdir. Bunlardan yaptıklarının hesabı misliyle sorulacak, burunlarından fitil fitil getirilecektir. Bunu sadece dua manasında söylemiyorum. Küresel vicdan ortak bir noktada hareket ettiği zaman, onun karşısında duracak hiçbir şey yoktur. Bu çerçevede bu Siyonist eşkıyalar için artık devran dönmüş, hesap verecekleri gün yakın hale gelmiştir" dedi.

'EGEMEN BİR FİLİSTİN DEVLETİ MUTLAKA KURULACAK'

Egemen bir Filistin devletinin kurulacağına inandığını söyleyen Kurtulmuş, "Başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarında tam manasıyla toprak bütünlüğü sağlanmış, egemen bir Filistin devleti mutlaka ama mutlaka kurulacaktır. Çünkü bu sadece biz istediğimiz için değil, Filistin halkı bunu çoktan hak ettiği için gerçekleşecektir. Çünkü, bu biz sadece böyle olmasını istediğimiz için değil, ecdadın bu kadar büyük çalışmalarının bereketinin yüzü suyu hürmetine gerçekleşecektir. Gazze'de ağlayan her bir kadının çığlığı aslında Kudüs'ün duvarlarına vuran bir kurtuluş müjdesidir. Gazze'de kanı damlayan her bir erkeğin yere düşen kanı, her bir çocuğun açlıktan kıvranan bedeni, Kudüs'ün duvarlarında çınlayan bir özgürlük türküsüdür. Allah Kudüs'e özgürlük vermeyi, Kudüs'ü özgür kılmayı, Kudüs'ü özgür görmeyi hepimize nasip eylesin diyorum" diye konuştu.