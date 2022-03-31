- Kurtulmuş: "Türkiye'de 15 Temmuz'da ortaya koyulan o direnişten sonra artık kimsenin darbe yapma imkanı, niyeti ve takati kalmamıştır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:

"Biz, insanların ana dillerinin ana sütü kadar helal olduğuna inanan bir siyasi harekatız"

"2023, yeniden milletimiz ile olan sözleşmemizin yenileme dönemidir"

DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da "'Kuruluşundan bugüne vefa buluşması" programında partililer ile bir araya geldi. Kurtulmuş, "Terör ile mücadelede CHP ile HDP'nin ortak noktası nedir? ya da İYİ Parti ile HDP'nin ortak noktası nedir? Ekonomide bu 6-7 parti nasıl bir araya gelecek, ortak bir politika izleyecekler?" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Batman'daki programlarının ardından Diyarbakır'a gelerek Bağlar Belediyesi'ni ziyaret etti. Davul zurna eşliğinde Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından karşılanan Kurtulmuş, burada basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Ardından Kayapınar ilçesinde bir otelde partililerle 'Kuruluşundan bugüne vefa buluşması' konulu toplantıya katıldı. Kurtulmuş'a toplantıda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve eski milletvekili Mine Lök Beyaz ile AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da eşlik etti.

"AK Parti vesayet odaklarına karşı fevkalade başarılı olmuştur"

AK Parti nerede başarılı olmuştur derseniz? Sorusunu dile getirip cevaplayan Kurtulmuş, "Ben en başarılı olduğu noktalardan birkaç tanesini ortaya koymak isterim. Yol yaparsınız, köprü yaparsınız, havaalanı yaparsınız, üniversiteler yaparsınız, şehirleri abad edersiniz ama en önemlisi zihinleri değiştirebilmektir. Özellikle zihniyet devriminin içerisinde bundan çok çekmiş illerimizin başında gelen Diyarbakır bu mirasa sahiptir. Bunların içerisinde vesayet odaklarıyla mücadele, vesayet odaklarının bu ülkenin insanlarını bir birinden ayırmak için ortaya koyduğu ayrımcılıkla mücadele, bazı etnik kimlikler üzerinde mücadele yapan ve halkı ayırmak isteyenlerin görüşlerine karşı mücadelede fevkalade başarılı olmuştur. Biz, insanların ana dillerinin ana sütü kadar helal olduğuna inana bir siyasi harekatız. Benim annem Türk olduğu için ana dili Türkçe, bu salondakilerin çoğu Kürt olduğu için ana dilleri Kürtçe. Türkçe veya Kürtçe konuşmak her hangi birimize nasıl ayrıcalık sağlamazsa her hangi bir kimseye de ayrımcılık vesilesi olarak asla kullanılamaz" dedi.

"2023, yeniden milletimiz ile olan sözleşmemizin yenileme dönemidir"

Diyarbakır'daki eski cezaevinin dili olsa da konuşsa diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana dillerinde konuşuyorlar diye nasıl haksızlık yapıldığını hepimiz biliyoruz. Vesayetleri sistematik olarak ortadan kaldırmak AK Parti iktidarı döneminde sizlere nasip oldu. Türkiye'de 15 Temmuz'da ortaya koyulan o direnişten sonra artık kimsenin darbe yapma imkanı, kimsenin darbe yapacak niyeti ve takati kalmamıştır. Elinde silah olanın sivil iradeye bağlanması Türkiye'deki en önemli sistematik değişimlerden birisidir. Önümüzdeki süreçte çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Allah'ın izniyle 2023, yeniden milletimiz ile olan sözleşmemizin yenileme dönemidir. Millettin oyları ile Recep Tayyip Erdoğan, sizlerin gayreti ile yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilecek. Aynı şekilde siyasetin daha rahat bir ortamda yapılması mümkün olduğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da ayrılık rüzgarlarını, ya da ayrılık fitnelerini ekenleri siyasetine karşı sizler milletimizle birlikte hareket ederek aynı şekilde parlamento seçimlerinde de büyük bir zaferi, büyük bir başarıyı elde edeceksiniz. İnşallah 2024 seçimlerinde de hem Diyarbakır'da hem bölgemizin tamamında çok güzel bir seçim geçecek. 2024 yerel seçimlerinde de inşallah güçlü bir şekilde milletin iradesi ile çıkacağız."

Aksini düşünmek istemedikleri bir tablo olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Şundan dolayı. Bu 6+1 var ya bu masada her hangi bir konu hakkında anlaşamayacaklar. Tek anlaştıkları şey parlamenter sisteme geri dönmek. İyi de nasıl döneceksin? Parlamento da çoğunluğun yok. Halka referanduma gidecek. Halk referandumda bunu kabul edebilecek mi? Şu an ki sistem sanki meşru bir sistem değilmiş gibi konuşuyorlar. Ama milletin oyuyla kabul edilmiş meşru cumhurbaşkanlığı sistemi vardır. Milletimiz de ne istiyorsa başımız, gözümüz üstünde yeri vardır. Şimdi bunlar hangi konuda ne iş yapacaklar. Örneğin, terör ile mücadelede CHP ile HDP'nin ortak noktası nedir? ya da İYİ Parti ile HDP'nin ortak noktası nedir? Ekonomide bu 6-7 parti nasıl bir araya gelecek ortak bir politika izleyecekler?" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, programdan sonra bir televizyon programına giderken, yarında Diyarbakır'da programları devam edeceği belirtildi.