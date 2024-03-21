Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı'nda TÜRKSOY heyetini ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı'nda Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ve beraberindeki heyeti ağırladı. Bakan Ersoy, "Nevruz; birleştirici gücüyle bizleri dil, din, mezhep ve inanç, etnik köken ve siyasi görüş farklılıklarına takılmaksızın bir müşterekte buluşturmaktadır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı dolayısıyla Bakanlıkta TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve beraberindeki heyeti ağırladı. Programda Bakan Ersoy ile Genel Sekreter Raev, Türk tarihinde doğumun ve üretkenliğin sembolü olan yumurta tokuşturma geleneğine de uyarak yumurta tokuşturdu. Programda konuşan Bakan Ersoy, Nevruz'un büyük bir coğrafyada asırlardır bayram havasında kutlandığını belirterek, "Nevruz, kalpleri sevgi, dayanışma ve müsamahayla dolu milyonlarca insanı birleştiren bir kutlu gün. Nevruz; birleştirici gücüyle bizleri dil, din, mezhep ve inanç, etnik köken ve siyasi görüş farklılıklarına takılmaksızın bir müşterekte buluşturmaktadır. Nevruz hem çetin geçen kış aylarının ardından tabiatın uyanışının, renklenmesinin sembolü hem de insanların arınmasının, yenilenmesinin, yaşama sevinciyle dolmasının bir işaretidir" diye konuştu.

Dünya genelinde çatışmaların ve savaşların hiç eksilmediğine dikkati çeken Ersoy, Nevruz gibi bayramların içerdiği değerler doğrultusunda layıkıyla kutlanmasının sevgi, kardeşlik ve barış mesajlarının dünyada daha da fazla ve güçlü bir biçimde yayılmasına katkı yapacağını vurguladı. Bakan Ersoy, Nevruz Bayramı'nın Türkiye, Afganistan, İran, Irak, Kazakistan, Azerbaycan, Hindistan, Pakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın UNESCO'ya sunduğu ortak dosya ile UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilerek, tüm insanlığın ortak mirası ilan edilmiş bir bayram olduğunu sözlerine ekledi.

"TÜRKSOY dünya ölçeğinde teşkilat olma yolunda ilerlemektedir"

Türk coğrafyasında küresel ölçekte güçlü bir etkileşim sağlayan TÜRKSOY'un çalışmalarının her türlü takdirin üstünde olduğunu söyleyen Ersoy, "Kuruluşundan itibaren üye ülke devlet başkanlarının himayelerinde yol alan TÜRKSOY, kültürel ve sanatsal aidiyetinin, birikiminin yansımalarından oluşan etkinliklerini dünya ölçeğinde yaygın ve bilinir kılarak küresel çapta uluslararası bir teşkilat olma yolunda ilerlemektedir" dedi.

Bakan Ersoy, TÜRKSOY heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Siz değerli TÜRKSOY heyetini ortak kültürel değerlerimiz ile örf ve adetlerimizin varlığını güçlendirerek sergilenmesine vesile olan Nevruz Bayramımızda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Sizlerin ve müşterek gönül ve kültür coğrafyamızda yaşayan kardeşlerimizin barış, esenlik, dostluk, paylaşma ve dayanışmanın günü, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Birleşmiş Milletler sahnesinde büyük Nevruz kutlaması düzenleyerek bu ulu bayramımızı taçlandırdık"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise, Nevruz Bayramı'nın teşkilatları ve üye ülkelerin girişimleriyle tüm insanlığa mal olduğunu hatırlatarak, "Türk coğrafyasında yüzyıllardır kutlanan Nevruz'u dünya halklarının ortak kültür değeri olarak öne çıkarma çalışmalarımızın somut sonucunu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. 21 Mart'ın Uluslararası Nevruz Günü olarak kabul edilmesinin ardından Teşkilat olarak 100'den fazla sanatçının katılımıyla Birleşmiş Milletler sahnesinde büyük Nevruz kutlaması düzenleyerek, bu ulu bayramımızı taçlandırdık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yerel kıyafetleriyle programa katılan sanatçılar, dombra, komuz ve kobuz gibi geleneksel Türk çalgılarıyla Nevruz Bayramı temalı şarkılar seslendirdiler. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in yanı sıra TÜRKSOY'un Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcileri ve yöresel Türk şarkıları seslendiren sanatçılar katıldı. - ANKARA