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Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine "İmralı" izni verildi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrının ardından bir iddia daha gündeme geldi. Kulis bilgisine göre, Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın uzun süre önce İmralı'yı ziyaret etmek için yaptığı başvuruya izin verildi. İmralı'ya ziyaretin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma Ankara'da siyasetin gündemini hareketlendirdi. Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

"ÖCALAN'I ZİYARETE İZİN VERİLDİ" İDDİASI

Bahçeli'nin çağrısının ardından Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia konuşulmaya başlandı. Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın İmralı'yı ziyaret etmek için yaptığı başvurunun kabul edildiği öne sürüldü. Gazeteci Hande Fırat konuyla ilgili paylaşımında, "İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor." dedi.

Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine 'İmralı' izni verildiDEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan

AVUKATLARININ ÖCALAN'LA GÖRÜŞME TALEPLERİ REDDEDİLDİ

2016 Temmuz ayında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) boyunca Öcalan için verilen avukat görüş yasağı, Şubat 2018 tarihine kadar sürdürüldü. Bu tarihten sonra avukatların görüşme talepleri, 6 aylık sürelerle yasaklanmaya başladı. Son yasak kararıyla birlikte Abdullah Öcalan'a 8 yılda en az 13 kez 6 aylık avukat görüş yasağı verilmiş oldu.

BAHÇELİ: TERÖRİST BAŞI GELSİN TBMM'DE SİLAH BIRAKTIĞINI İLAN ETSİN

Bahçeli, grup toplantısında şunları söyledi: "Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (10)

Kenan Aslan:

İnşallah samimidirler.Analar ağlamasin.Kan göz yaşı ve açlığın olmadığı Türkiye olur inşallah

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Hakan:

Yazıklar olsun. Mhp artık Milliyetçi partisi değildir

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Faruk Yigit:

Sanırım devlet bahçelinin arkasında hükumet var ve planları belli açıkça. Yoksa kolay kolay izin vermezler o namussuzla görüşmeye Şuan kamuoyu devlet bahçeliye karşı kin ve nefret kusuyor. Ama plan ne neden meclise getiriliyor yeterince aydınlatılmazsa ortalık fena karışacak.

48
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Ufuk Gökceoglu:

Neler oluyor???

49
2
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Cem Bozkurt:

Bebek katili diye yırtınıyodun sallayıp duruyodun Chp'ye.... Neoldu bahçeli????

28
3
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VATOZZ:

Bunu birde ayakta alkışlıyor lar.

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4
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Baba Yabgu:

Amaç ne MK cocuhlari bu piche kahraman yapmaya mı çalışıyorsunuz

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Xeyati 2:

mesele sanıldığından daha vahim tehlike kapıya dayandı.amerika ve İsrail buna batılı ülkeler dahil İran rejimini devirmek için düğmeye basmak uzereler.bu durumda Türkiye Büyük göç dalgasıle karşı karşıya kalacak.suriye Amerika desteği ile pyde doğuda iç savaş PKK ve tüm terör hücreleri herekete geçecek.bu da en korkunç bir durumdur.zaten ekonomi durumu ortada Allah korusun.

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Özer Doğan:

Kırkbin ŞEHİTİ yok sayıp bir hainden medet umdunuz yazıklar olsun sizin Siyasetinize yuh yuh yuh

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Erdem:

Tahminimce öcalan ölüyor ölünce karışıklık çıkmasın diye siyaset yapılıyor.

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