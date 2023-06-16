Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'u geri almaya kararlı: Fetret devrinden hep beraber çıkartacağız

Üsküdar'daki Vaniköy Camii'nin restorasyon sonrası ibadete açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılındaki yerel seçimlerde İstanbul'u yeniden almak istediklerini ifade ederek "Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız" dedi. AK Parti'de İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum, Süleyman Soylu, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı'nın adı geçiyor.

2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'u geri almak için var gücüyle çalışacaklarını ifade etti.

"İSTANBUL'U FETRET DEVRİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Üsküdar'daki Vaniköy Camii'nin restorasyon sonrası ibadete açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı ancak İstanbul'u birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

PEKİ KİMİ ADAY GÖSTERECEK?

Türkiye parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçim maratonunun ardından gözünü 2024 yılında yapılacak yere seçimlere çevirdi. Siyasi partiler, yol haritalarının en üstüne yerel seçim çalışmalarını yazarken, İstanbul'a gösterilecek belediye başkanı adayları merak konusu. Özellikle de 2019'daki yerel seçimlerde uzun yıllar sonra İstanbul'u CHP'ye kaptıran AK Parti'nin adayının kim olacağı cevap arayan en önemli sorulardan...

4 İSİM ÖN PLANA ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" olarak tanımladığı Megakent için 4 isim öne çıkıyor: Süleyman Soylu, Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı...

Süleyman Soylu:

AK Parti'de İBB adaylığı gündeme gelen isimlerden ilki eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bakanlığı dönemindeki başarısı ve İstanbul'da Karadenizli nüfusun çoğunlukta olması Erdoğan'ın yeni kabinede yer vermediği İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun adaylık için isminin gündeme gelmesinde etkili oldu.

Murat Kurum:

Adaylık için ismi geçen bir diğer isim Murat Kurum... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un da özellikle deprem bölgesinde ortaya koyduğu gayret ve mücadele adaylık için isminin ön plana çıkmasında önemli bir etken oldu.

Tevfik Göksu:

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da adaylık için ismi geçenlerden... Özellikle İBB meclisinde muhalefet tarzıyla adından söz ettiren Göksu'nun da 2024 yılında AK Parti'nin İBB adayı olabileceği konuşuluyor.

Şadi Yazıcı:

Adaylık için konuşulan son isim ise Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı... Sosyal medyayı aktif kullanan ve gerek teknoloji konusunda yaptığı çalışmalar gerekse gençlerle iyi bir iletişimi olan Şadi Yazıcı'nın adı da İBB adaylığı için kulislerde sıkça dillendiriliyor. Hatırlanacağı üzere İBB'nin Tuzla'daki bir açılışında sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Yazıcı, öfkeli bir grubun saldırısına uğramıştı. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da dik duruşundan dolayı Şadi Yazıcı'ya teşekkür etmişti.