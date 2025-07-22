Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor

Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
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DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, CHP'ye katılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu geçişin Çarşamba günü Bakırköy mitinginde duyurması bekleniyor.

2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın CHP'ye katılacaklarına yönelik iddialar gündemdeyken yeni kulis bilgisi geldi.

"ÖZGÜR ÖZEL ÇARŞAMBA GÜNÜ CHP'YE GEÇTİKLERİNİ AÇIKLAYACAK"

Gazeteci Hilal Köylü, Avşar ve Rızvanoğlu'nun partiye katılmasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Çarşamba günü Bakırköy'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde açıklayacağını duyurdu.

Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor!Evrim Rızvanoğlu-Cem Avşar

GELECEK PARTİLİ VEKİLLER İSTİFA ETTİ, SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Gelecek Partisi'nden son 2 günde 3 vekil istifa etmişti. İstanbul milletvekilleri Doğan Demir, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci'nin, Gelecek Partisinden istifa ettiklerini açıklamasıyla TBMM'de bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi.

MECLİS'TE ŞUAN 592 VEKİL VAR

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor!

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 272
  • Cumhuriyet Halk Partisi: 135
  • Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56
  • Milliyetçi Hareket Partisi: 47
  • İYİ Parti: 29
  • Yeni Yol Partisi: 21
  • Bağımsız: 14
  • Yeniden Refah Partisi: 4
  • Hür Dava Partisi: 4
  • Türkiye İşçi Partisi: 3
  • Demokratik Bölgeler Partisi: 2
  • Emek Partisi: 2
  • Saadet Partisi: 1
  • Demokratik Sol Parti: 1
  • Demokrat Parti: 1
  • Toplam: 592
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAy Ben O Türk Kıça Kurban Olayım Ha:

CHP .. AKP ile birlik kurmalı. Böylelik ile her şey iyiye gidebilir.

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

oooo ermenistanlı vekiller yuvasına dönüyor

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

vay anasını, desene şimdi ekonomi düzelir, dolar düşer, asgari ücrete zam gelir, yaz bahara döner, olsalar ne olur olmasalar ne olur, sanki bu güne kadar ülkeye faydaları vardı....!!!!!!!

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Haber YorumlarıAy Ben O Türk Kıça Kurban Olayım Ha:

Doları düşürmenin tek yolu.. TL yi daha değerli yapmak. TL yi değerli yapabilmenin tek yolu.. herkesin hükümete olan borçlarını silmek ve bekarlara bedava EV veya TOPRAK vermek. Kimse evlenmek zorunda OLMASIN.

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Haber Yorumlarıfasistbiryigit:

Memlekette millet ekonomik zorluk nedeniyle tuvalete çıkamıyor. Milletvekilleri mevcut sandalyelerinde o partiden o partiye fink atıp alacakları parayı düşünüyor. NE GÜZEL İSTANBUL BEEE!!!!

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Haber YorumlarıAy Ben O Türk Kıça Kurban Olayım Ha:

CHP .. AKP ye katılırsa.. Türkiye Cennet Olur. Belki Yani.

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