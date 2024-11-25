Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi

Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi

 İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın

İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın
Hakkında tutuklama kararı verilen İsrail eski Savunma Bakanı Gallant ABD'ye gidiyor

Hakkında tutuklama kararı verilen Gallant bakın nereye gidiyor

Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılacağı iddialarıyla ilgili başlayan tartışmada CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır birbirine girdi. Varank'ın yaptığı bir açıklamaya, Başarır, "Geri zekalı" diye yanıt verdi. Varank yanıtı ise, "O kadar Türkçe özürlü ki 'geri zekalı'nın nasıl yazılacağını bile bilmiyor" şeklinde oldu.

AK Parti ile CHP arasındaki "kreş" tartışmaları alevlendi. CHP lideri Özel, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılacağını iddia ederken, hükümet kanadından yapılan açıklamada bunun doğru olmadığı belirtildi.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDA "KREŞ" TARTIŞMASI

Konuyla ilgili olarak Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Daha kreş ile anaokulu arasındaki farkı bilmeyen bir genel başkansın. Aklın erer mi bilmiyorum ama tek tek yazayım; Milli Eğitim Bakanımız açıkladı, gönderilen yazıda kreşlerle alakalı hiçbir ifade yok. Kaldı ki, kreşler MEB'in yetkisinde bir alan da değil" dedi.

AK PARTİLİ VARANK: YALAN SÖYLEMEK ALTI OKUN HANGİ İLKESİNDE VAR?

Varank şunları söyledi: "2007 yılında belediyelerin anaokulu açma yetkisini AYM'de CHP iptal ettirmiş. Sizin iptal ettirdiğiniz kanun maddesi nedeniyle MEB 2007 yılından beri hiçbir belediyeye anaokulu ruhsatı vermemiş. Başka isimler altında anaokulu açıp buraları MEB denetiminden kaçırmak istemenizin arkasında hangi ideolojik saplantınız var. İçerisinde kreş kapatma ifadesi geçmeyen, parti ayırt etmeksizin tüm belediyelere gönderilen bir yazı için "CHP'li belediyelere kreşleri kapatın dediler" diye alenen yalan söylemek altı okun hangi ilkesinde var? Yoksa mora boyayacağınız yeni okta mı?"

Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

CHP'Lİ BAŞARIR: TWEET BU KADAR, GERİ ZEKALI

Varank'ın açıklamasını alıntılayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, belgeleri paylaştığı açıklamasında çok sert ifadeler kullandı. Başarır, "Tweet bu kadar, geri zekalı" dedi.

Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

VARANK: GERİ ZEKALININ NASIL YAZILACAĞINI BİLMİYOR

Varank'ın Başarır'a yanıtı da bir o kadar sert oldu. Varank, şu ifadeleri kullandı: "Ayak röntgeni yayınlayıp, koridorlarda kabadayılık yapan bir ekipten asgari düzeyde Türkçe okuyup anlama becerisi beklemek elbette beyhude. Hakaret ederek netice alacağını zanneden bu ağzı bozuk anlama özürlü için tekrar yazayım: Kreşler ile alakalı bir durum yok. Kreş ya da başka bir isim altında anaokulu işletmeciliği yapılamaz. Anaokulu açmak için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ruhsat almak gerekiyor.

Belediyeler ruhsat alamaz çünkü CHP ilgili kanun maddesini iptal ettirip yasak getirdi. Not: O kadar Türkçe özürlü ki "geri zekalı"nın nasıl yazılacağını bile bilmiyor"

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
img

6 ay önce söyledikleri başına iş açtı
img

Duruşmadaki sözleri savcıyı sinirlendirdi: Sizi uyarıyorum benden söylemesi
img

İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Bu akp ülkenin onca sorunu varken neden chpnin ürettiklerini bozmaya çalışır ? Sen işine baksana kardeşim koltuk sevdanız sizi bitirecek zaten

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme99
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıALİ İLHAN EsKiŞeHiR:

chpnin don kişotu boş teneke çok ses çıkartır.

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Cevap veremeyince türkçe yazım kurallarına getirmiş konuyu

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme87
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

ALÌ MAHIÌR SOYTSRILIK ZÜBBELÌK MODA OLMUS

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKing Warez:

şu basarir mıdır nedir bu kadar itici uyuz olunamaz

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Memlekette o kadar haksızlık varki ama bazıları illa ki makarna diyor

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Demirci:

İkisi de halka kendini ispatlamış oldu. Alkışlayalım. Mutluluktan havaya uçsunlar, dans etsinler ??????

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Sultan:

halkın vekiline bak ya, sokaktan geçen adam daha terbiyeli.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat akyol :

Maşallah her ikinize de. Gelecek hafta da engelliler için sevgi dolu birer mesaj atarsınız olur biter. Hoş farkında bile olmadan bu hafta engellilere kötü söylemişniz çok da mühim değil... İşte Türkiye işte siyaset biri bakan diğeri grup başkanvekili...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Deniz:

Bu akp beka sorunudur.Varank denen trol arada bir hablatilarak buna çanak tutmaktadır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

26-27 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 26 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler, sonuçlara nereden bakılır? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Kasım Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bingöl okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bingöl'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.