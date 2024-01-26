Konyaaltı'nda CHP'nin adayı Cem Kotan oldu

TÜRKİYE'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Antalya'nın en büyük ilçelerinden Konyaaltı'nda CHP'nin adayı, Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Cem Kotan oldu. Siyasetin zenginlikle bağdaştırılmasına karşı olduğunu söyleyen Kotan, "1 arabam var, onunla işe gidip geliyorum, çocuğumu kreşe götürüyorum. Bu hayatımda çok mutluyum ve böyle de kalacak" dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde, Antalya'nın birçok ilçesinde partilerin adayları belli olmaya başladı. Kentin en büyük ilçelerinden olan, 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'nin adayı Semih Esen'in yüzde 66,85, AK Parti'nin adayı Gaye Doğanoğlu'nun yüzde 30,86 oy aldığı Konyaaltı'nda CHP'den 21 kişi başkan adayı olmak için başvurdu.

Konyaaltı ilçesinde belediye başkanlığını 4 dönemdir kazanan CHP, adaylarının Cem Kotan olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından kentin en çok konuşulan ismi haline gelen Kotan, hakkında yapılan paylaşımlar ve çıkarılan sahte dava belgeleriyle bir süre gündemden düşmedi. Daha önce Muratpaşa Belediyesi meclis üyeliği yapan Kotan, son olarak Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışıyordu. Adaylığının açıklanmasının ardından görevinden istifa eden Kotan, seçim çalışmalarına başladı.

2004 yılından bu yana siyasetin içinde olduğunu söyleyen Cem Kotan, "Partide farklı görevler alıp 2014 yılında belediye meclis üyesi seçildim. Bu süreçte Adalya Vakfı'nın müdürlüğünü yapıp, engelsiz çocukların eğitmenliğini yaptım. Kendi isteğimle çocuklarımızla müzik eğitmenliği yaptım. 2019'da ayrıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışmaya başladım. Orada da kadınlarımızla ilgili projelerin içerisinde yer aldım. Yerel seçim sürecinde de aday adaylık başvurumu yaptım. Genel başkanımızın, parti meclisimizin kararıyla aday gösterildim" dedi.

'EŞİM TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ'

Adaylığı açıklandıktan sonra eşi Demet ve oğlu Can Ali ile mutluluk yaşadıklarını belirten Kotan, "Aday olduğumun haberini eşime veremedim. Eşim televizyondan öğrendi. 1 saat sonra telefonla görüşebildik. Çok değerli aday adayı arkadaşlarımız vardı. Partimizin bizi tercih etmesi çok kıymetli. Böyle bir hayalim vardı. Meclis üyeliği yaptım, birim sorumluluğu yaparak projelerin içerisinde yer aldım. Bunlar benim için tecrübeydi. Adaylık başvurumu da bu hayalle yaptım. Tecrübelerimi başkanlıkla yoğurmak istiyorum. Halkımızla paylaşmak istiyorum. Kadınlar, çocuklar, engellilerle ilgili birçok projede yer almak bir kazanımdı. Bu kazanımları halkımızla paylaşacağım" diye konuştu.

'İŞÇİYİM VE BUNDAN ÇOK MUTLUYUM'

Hayatında bir değişiklik yapmak istemediğini söyleyen Kotan, "İşçiyim ve bundan çok mutluyum. Belediyede bu hizmeti yaparken elimden geleni layıkıyla yaptım. Ben siyaset yapmanın zenginlikle bağdaştırılmasına karşıyım. Bunun en büyük kanıtı benim. Siyaseti halk için yapanların ekonomik gücü çok kuvvetli olmak zorunda değil. Hayalleri, amaçları, idealleri olanlar bunları yapabilir. Partimiz bu fırsatı bize verdi. Bu bir fırsat eşitliğidir. 1 arabam var, onunla işe gidip geliyorum, çocuğumu kreşe götürüyorum. Bu hayatımda çok mutluyum ve böyle de kalacak. Hayatımı geride bırakmayacağım. Pazara, markete kendim gidiyorum, çocuğumu kreşe kendim götürüyorum. Bunlar bu şekilde devam edecek. Ne kadar çalışmak gerekiyorsa çalışacağım ama hayatımdan vazgeçmeyeceğim" dedi.

'YILLARDIR GİTAR ÇALIYORUM'

Konyaaltı'nda bugüne kadar çok başarılı isimlerin başkanlık yaptığını söyleyen Kotan, "Ben bu bayrağı devralarak taşımak istiyorum. Çoğaltılması gereken hizmetler var. Kreşlerin çoğaltılması lazım, engellilerle alakalı çalışma alanlarının yapılması lazım. Kadınların iş dünyasına katılması ile ilgili çalışmalar yapacağız. Konyaaltı'nı daha güvenli bir yer haline getirmek istiyoruz. Ben yıllardır gitar çalıyorum, özel çocuklarımızla, ritim gruplarıyla çok güzel konserler vermiştik. Konyaaltı'nı müzik ve sanatla buluşturacağız. Sanatın her alanında Konyaaltılılar kendini bulacak" diye konuştu.