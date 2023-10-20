Konyaaltı Belediyesi, depremzede Mehmet Kamçı'yı istihdam etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 6 Şubat'ta yaşanan deprem afetinden sonra Antalya'ya gelen depremzede Mehmet Kamçı'nın yaşadığı mağduriyetleri gidermek amacıyla belediyede istihdam etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen depremzede Mehmet Kamçı, hem iş hem de konakladığı evle ilgili mağduriyetler yaşadı. Yaşadığı mağduriyetlerin basına yansımasının ardından depremzede Kamçı'ya iş sözü veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çok geçmeden sözünü yerine getirerek depremzedeyi belediyede istihdam etti. Yeni işinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Kamçı, "Talihsiz bir süreç yaşadım. Bu süreçte Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen bizi hiç yalnız bırakmadı. Başkanımız benimle iletişime geçti ve Konyaaltı Belediyesi'nde işe başlamamı sağladı. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi

"YURTTAŞLARIMIZI MAĞDUR ETTİRMEYECEĞİZ"

Depremzede Mehmet Kamçı ile bir araya gelen Başkan Esen, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi. Yaşanan depremden sonra yüz binlerce vatandaşın mağdur olduğunu belirten Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak bu süreçte imkanlarını zorlayarak her vatandaşın imdadına koşmaya çalıştıklarını söyledi. Mehmet Kamçı'nın da depremden olumsuz etkilenen binlerce insandan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Esen, "Depremzedemizin yaşadığı sorunları basında gördükten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kepez ilçe yönetimimiz ile iletişime geçip konu hakkında bilgi aldık. Daha sonra Mehmet kardeşimizle de konuştuk ve olanları kendisinden dinledik. Yaşadığı mağduriyeti gidermek adına kendisini belediyemizde istihdam ettik. Bu hepimizin başına gelebilir. Önemli olan böylesi olağanüstü durumlarda dayanışmayı elden bırakmamak" diye konuştu.