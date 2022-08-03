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Konya gündem haberi: Meram Belediye Başkanı Kavuş, "Bizim Meram Buluşmaları"nı sürdürüyor

Konya gündem haberi: Meram Belediye Başkanı Kavuş, 'Bizim Meram Buluşmaları'nı sürdürüyor

Konya haberi... Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bizim Meram Buluşmaları" adı altında başlattığı mahalle gezilerine devam ediyor.

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Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bizim Meram Buluşmaları" adı altında başlattığı mahalle gezilerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Kavuş, ilçedeki Hasanşeyh, İnlice, Yatağan, Sağlık, Kızılören ve Sefaköy mahallelerini ziyaret ederek, yapılan yatırımlar ve taleplerle ilgili istişarelerde bulundu.

Açıklamada ifadesine yer verilen Kavuş, ziyaretlerde hemşehrileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Gittiğimiz her mahallede hemşehrilerimizi dinledik, sorularını yanıtladık, yapılan çalışmaları değerlendirdik. Bu ziyaretlerin bereketine bire bir şahit olduğumuz ve hemşehrilerimizin duyduğu memnuniyeti yakından bildiğimiz için ziyaretlerime ara vermeden devam edeceğim." ifadesini kullandı.

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da yoğun hizmet çalışmalarının arasında dönem dönem mahalle ziyaretleri yapıp vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulduklarını kaydetti.

Dolular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ağustos'ta İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya geleceğini anımsatarak, vatandaşları organizasyona davet etti.

Kavuş'a ziyaretlerinde AK Parti Meram İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve gittiği mahallelerin muhtarlarının da eşlik ettiği bildirildi.

AA / Havva Dereağzı - Politika

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