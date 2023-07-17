Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u Ağırladı

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u ağırlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyecilik anlamında Konya'nın hem Türkiye'de hem dünyada Türk belediyeciliğini anlatmak adına önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu ziyaret, Konya ve Tataristan arasında yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Geçmişten itibaren köklü ilişkilerimiz var. Bunu inşallah ticaretle de perçinlemiş olacağız. Özellikle uluslararası görevlerim nedeniyle Kazan'da bulunan Belediyeler Birliği Merkezi'nde birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Konya'nın kadim bir medeniyete sahip olduğunu belirten Başkan Altay, "Konya, tarihi çok geçmişten gelen bir şehir, bununla beraber tarımsal ve sanayi üretiminde Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri. Tarımsal ürünler ve tarımsal makineler konusunda çok deneyimliyiz. Ayrıca otomotiv, yan sanayi ve makine gibi değişik kollarda çok güçlü firmalarımız var. Konya'da son dönemde savunma sanayii ile ilgili ciddi yatırımlar gerçekleşiyor. ASELSAN Konya'da büyük bir yatırım gerçekleştirdi. Belediyecilik anlamında Konya hem Türkiye'de hem dünyada Türk belediyeciliğini anlatmak adına önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra inşallah ticari ilişkilerimiz de artacaktır, buna inanıyorum" diye konuştu.

"Dünya çapında çok büyük çalışmalar yapıyorsunuz"

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov da Konya'nın tarihinin düşündüğünden çok daha büyük olduğunu ifade ederek, "Tarihinize çok dikkat ediyorsunuz, geleneklerinizi koruyorsunuz. Bu çok önemli ve büyük bir zenginlik. Köklü bir tarihiniz var. Bunu koruduğunuz için de sizi kutluyorum. Çok başarılı bir belediye başkanı olduğunuzu biliyorum. Dünya çapında da çok büyük çalışmalar yaptığınızı, şehircilik anlamında ve belediyecilik anlamında biliyoruz. Başkanlığını yaptığınız uluslararası kuruluşların çalışmaları da çok önemli. Bizim belediyelerimize de bu çerçevede çok büyük destek veriyorsunuz. Ziyaretimizin esas amacı şehirlerimiz arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesidir. Tarihi bağlarımız çok güçlü ama o bağların ne şekilde olduğunu ve daha da netleştirmek adına tarihçilerimizin bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Taş Bina içerisindeki Konya Dijital Tanıtım Merkezi'ni de inceleyerek Başkan Altay'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Minnihanov Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladı. Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov'ya ziyarette Tataristan Tarım ve Gıda Bakanı Marat Zyabbarov, Kültür Bakanı İrada Ayupova ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan eşlik etti. - KONYA