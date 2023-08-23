Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Başkan Sizi Dinliyor' programı kapsamında Erkilet Osmangazi mahalle sakinleriyle buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015 yılında başlattığı 'Başkan Sizi Dinliyor' programı çerçevesinde Erkilet Osmangazi mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve çözüme kavuşturan Başkan Çolakbayrakdar, mahalle mahalle gezip vatandaşlarla iç içe olduklarını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015 yılında hayata geçirdiği 'Başkan Sizi Dinliyor' programı çerçevesinde Erkilet Osmangazi mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Programda, vatandaşların tek tek taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, her zaman olduğu gibi vatandaşlarla iç içe olduklarını belirterek, 'Başkan Sizi Dinliyor" programıyla mahalle mahalle gezip, bire bir talepleri yerinde öğrenerek, çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Osmangazi Mahallesi'nde vatandaşlarla tek tek sohbet edip, yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, "Her gün neredeyse mahallelere giderek, hem saha incelemesi hem de vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Ayrıca hemşehrilerimizle günün değişik zamanlarında farklı etkinliklerimizle bir aradayız. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz yerlerde yapılan hizmetlerin vatandaşlarımızın nezdinde memnuniyet oluşturduğunu görüyoruz. Bu memnuniyetler bizim çalışma azmimizi, şevkimizi bir kat daha artıyor. Her gittiğimiz yerde hemşehrilerimizin göstermiş olduğu teveccüh bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bizlerde işimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan'a, Kayseri'ye değer katıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilçe sakinlerimizin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların görüşlerini, yazılı ve sözlü taleplerini alan Başkan Çolakbayrakdar, onlardan gelen soru ve talepleri de tek tek cevaplandırdı. - KAYSERİ