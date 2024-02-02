Kocaeli'deki fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırgan, polis operasyonuyla yakalandı

Kocaeli'deki fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırgan, polis operasyonuyla 10 saat sonra yakalandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Rehineler kurtarıldı. Eylemi yapan fabrikanın eski çalışanı." ifadelerini kullandı.

REHİNE KRİZİ SONA ERDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmaya ait fabrikada, 7 kişinin silah ve üzerinde bombayı andıran düzenekle rehin alınmasıyla ilgili kriz çözüldü. Fabrika işçilerini rehin alan saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

EYLEMİ YAPAN FABRİKANIN ESKİ ÇALIŞANI

Olay yerine gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yavuz, Gebze'deki rehine krizinin sona erdiğini söyledi. Vali Yavuz, "Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Rehineler kurtarıldı. Eylemi yapan fabrikanın eski çalışanı." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz