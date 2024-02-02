Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'deki fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırgan, polis operasyonuyla yakalandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçileri rehin alan saldırgan, polis ekiplerinin operasyonuyla 10 saat sonra yakalandı. İşçileri rehin alan saldırganın, fabrikanın eski çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'deki fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırgan, polis operasyonuyla 10 saat sonra yakalandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Rehineler kurtarıldı. Eylemi yapan fabrikanın eski çalışanı." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'deki fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırgan, polis operasyonuyla yakalandı

REHİNE KRİZİ SONA ERDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmaya ait fabrikada, 7 kişinin silah ve üzerinde bombayı andıran düzenekle rehin alınmasıyla ilgili kriz çözüldü. Fabrika işçilerini rehin alan saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'deki fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırgan, polis operasyonuyla yakalandı

EYLEMİ YAPAN FABRİKANIN ESKİ ÇALIŞANI

Olay yerine gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yavuz, Gebze'deki rehine krizinin sona erdiğini söyledi. Vali Yavuz, "Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Rehineler kurtarıldı. Eylemi yapan fabrikanın eski çalışanı." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'deki fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırgan, polis operasyonuyla yakalandıKocaeli Valisi Seddar Yavuz

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Kocaeli 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İzmir'de vurulan taksici öldü mü, yaşıyor mu? E devlet şifremi unuttum, yeniden nasıl alırım? E-Devlet şifresi nasıl yenilenir? E devlet şifremi değiştir! İlk buluşmada nereye gidilir? İlk buluşmada gidilebilecek mekanlar nelerdir? İlk buluşmada ne yapılır? İltifat sözleri: Sevgiliye iltifat sözleri, etkileyici iltifat sözleri, güzel iltifat sözleri nelerdir? Söylenecek en iyi iltifat sözleri! Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi! Gaziantep'te gezilecek mekanlar listesi! Brezilya vize istiyor mu? Brezilya'ya vizesiz gidilir mi? Zeka soruları - Beyin yakan zeka soruları! Görsel zeka soruları, Komik zeka soruları! Zeka soruları ve cevapları! Zeka soruları zor! 16 Mart hangi burç? Doğum günü 16 Mart olanların burcu nedir? 16 Mart yükselen burçları ve saatleri nedir? 16 Mart burç özellikleri neler? 14 Mart hangi burç? 14 Mart günü doğanların burcu ne? 14 Mart yükselen burçları nedir? 14 Mart burç özellikleri neler? 13 Mart hangi burç? 13 Mart günü doğanların burcu ne? 13 Mart yükselen burçları nedir? 13 Mart burç özellikleri neler? 12 Mart hangi burç? 12 Mart günü doğanların burcu ne? 12 Mart yükselen burçları nedir? 12 Mart burç özellikleri neler? 11 Mart hangi burç? 11 Mart günü doğanların burcu ne? 11 Mart yükselen burçları nedir? 11 Mart burç özellikleri neler? Galatasaray KAP geldi mi, 2 Şubat Cuma? Ronaldo hangi takımda 2024?
1000

Yorumlar (1)

Tutankamon Hoca:

Ülkenin baŞINDA BÜYÜK BELA VAR herşey yaşanıyor

6
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title