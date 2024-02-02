Kocaeli'deki fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırgan, polis operasyonuyla yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçileri rehin alan saldırgan, polis ekiplerinin operasyonuyla 10 saat sonra yakalandı. İşçileri rehin alan saldırganın, fabrikanın eski çalışanı olduğu ortaya çıktı.
Kocaeli'deki fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırgan, polis operasyonuyla 10 saat sonra yakalandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Rehineler kurtarıldı. Eylemi yapan fabrikanın eski çalışanı." ifadelerini kullandı.
REHİNE KRİZİ SONA ERDİ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmaya ait fabrikada, 7 kişinin silah ve üzerinde bombayı andıran düzenekle rehin alınmasıyla ilgili kriz çözüldü. Fabrika işçilerini rehin alan saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.
EYLEMİ YAPAN FABRİKANIN ESKİ ÇALIŞANI
Olay yerine gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yavuz, Gebze'deki rehine krizinin sona erdiğini söyledi. Vali Yavuz, "Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Rehineler kurtarıldı. Eylemi yapan fabrikanın eski çalışanı." ifadelerini kullandı.