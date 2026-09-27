KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İİT Genel Sekreteri Ahmed'le görüştü

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ismail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası nedeniyle ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bakan Ertuğruloğlu temasları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile New York'taki Türk Evi'nde bir araya geldi.

Ertuğruloğlu, görevine 28 Ağustos'ta başlayan İİT Genel Sekreteri Ahmed'i tebrik ederek, başarı dileklerini iletti. Gelecek dönemde de İİT ile yakın çalışma ortamı ve iş birliğinin sürdürülmesi temennisinde bulunan Ertuğruloğlu, gözlemci üye KKTC'nin İİT çatısı altında düzenlenen üst düzey toplantı ve etkinliklere aktif katılım sağladığını belirtti.

KKTC'nin geçmiş dönemlerde çeşitli İİT etkinliklerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ertuğruloğlu, gelecek dönemde de bir İİT etkinliğinin KKTC'de düzenlenmesine hazır olduklarını ifade etti. KKTC'nin İİT Sekretaryası ve teşkilata üye ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirmeyi öncelikli hedef olarak gördüğünü kaydeden Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına yıllardır uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonların aşılması konusunda İİT'nin desteğinin önemine dikkati çekti.

Görüşmede Kıbrıs meselesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İİT Genel Sekreteri Ahmed'e Kıbrıs meselesini tarihi perspektifiyle ele alarak kapsamlı bilgi verdi. Ertuğruloğlu ayrıca, Türkiye ile ortak yürütülen Kıbrıs politikası hakkında İİT Genel Sekreteri Ahmed'i bilgilendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı