KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 43. yıl kutlamasında Türk Yıldızları'nı ağırladı

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 43. yıl kutlamasında Türk Yıldızları'nı ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında ülkeye gelen Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'nı kabul etti. Ertuğruloğlu, pilotlara 'Türk milletinin gururusunuz' diyerek gösteride başarılar diledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında ülkeye gelen Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'nı kabul ederek, "Sizleri burada görmekten onur duyuyoruz. Türk milletinin gururusunuz" dedi.
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri yapmak üzere ülkeye gelen Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'nı kabul etti. Türk Yıldızları pilotlarını kapıda, "Burası sizin eviniz, evinize hoş geldiniz" sözleriyle karşılayan Ertuğruloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizleri burada görmekten onur duyuyoruz. Türk milletinin gururusunuz" ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Türk halkının cumhuriyet coşkusuna katkı sağlayan Türk Yıldızları'na teşekkür eden Ertuğruloğlu, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirecekleri gösteride pilotlara başarılar diledi.