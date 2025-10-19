KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, oyunu kullandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte oyunu Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu'nda kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor. KKTC'nin mevcut cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte oyunu Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu'nda kullandı. Tatar çifti, 157 numaralı sandıkta oylarını verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tatar'ın oy kullanma süreci, yerli basının yanı sıra Türkiye ve Rum basını tarafından da takip edildi.

"Sonuç ne olursa olsun halkımız için hayırlı olsun"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugünün Kıbrıs Türk halkı için önemli bir gün olduğunu vurguladı. Tatar, "Seçim sonuçları ne olursa olsun Kıbrıs Türk halkı için hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. Cumhurbaşkanlığı için oyunu okuduğu ilkokulda kullanmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ersin Tatar, dünyanın dört bir yanında yaşayan Kıbrıslı Türklere selam gönderdi.

"Devletimizin ve egemenliğimizin önemi büyük"

Kıbrıs Türk halkının iradesinin, devletin varlığı ve egemenliği açısından büyük anlam taşıdığını söyleyen Tatar, "Devletin ve egemenliğin önemi büyük" ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkını kutlayan Tatar, geçmişe atıfta bulunarak, "Nerelerden nerelere geldik" şeklinde konuştu. Tatar, babasıyla birlikte 1974 öncesi seçim dönemlerine dair hatıralarını da paylaştı.

"Vatandaşlarımız oylarını kullansın, irade ortaya çıksın"

Tüm sandıklarda görev yapanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, seçmenlere çağrıda bulunarak, "Vatandaşlarımız oylarını kullansın ve irade ortaya çıksın. Geleceğimizi tayin etmek, yön vermek için halkımız oy kullansın. Demokrasiye ve devlete bağlılık için, iradenin ortaya çıkması adına oyunuzu kullanın" dedi.

"Milli değerlere ve geleceğe sahip çıkalım"

Ersin Tatar, halkın vicdan muhakemesi yaparak oy kullanması gerektiğini belirterek, "Milli değerlerimize, maneviyatımıza, devletimize ve geleceğimize sahip çıkalım" çağrısında bulundu.

"Kıbrıs Türk halkı geleceğe güvenle yürüyecek"

Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksızlıklar, izolasyonlar ve belirsizliklerin bilincinde olduklarını kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bugün sonuç ne olursa olsun ülkemiz için hayırlı olacağına inanıyorum. Kıbrıs Türk halkı geleceğe güvenle yürüyecektir" ifadelerini kullandı. Tatar, açıklamasının sonunda basın mensuplarına gösterdikleri ilgi ve takiplerinden dolayı teşekkür etti. - LEFKOŞA