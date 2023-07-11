KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC'nin statüsü yükseliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısına katıldı. Tatar, KKTC'nin statüsünün yükseldiğini belirterek federal temelli bir çözüm için zaman kaybetmeye gerek olmadığını söyledi. Kurtulmuş ise KKTC'nin egemenliğini savunacaklarını vurguladı.