KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Gazileriyle Yemekte Buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Giresun'a ziyaret gerçekleştirerek Kıbrıs Gazileriyle bir araya geldi. Tatar, gazilere hitaben yaptığı konuşmada Kıbrıs'ın bağımsızlığına kavuşmasında gazilerin önemine vurgu yaptı.

Bir dizi ziyaret ve konferans için Giresun'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Gazileriyle yemekte bir araya geldi.

Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen öğle yemeğinde Kıbrıs Gazileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, gazilere hitaben yaptığı konuşmada "Kıbrıs çok acılardan geçti, soykırımlar ve katliamlar yaşandı, çok bedeller ödendi ama dönüm noktası 1974 yılının 20 Temmuz Cumartesi sabahı merhum Başbakan Bülent Ecevit ve merhum Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın talimatlarıyla sizlerin, Türk askerinin, Mehmetçiğin adaya çıkmasıyla Kıbrıs bağımsızlığına kavuştu" dedi.

Gelecek yıl Kıbrıs Barış Harekatının 50. yılının kutlanacağını vurgulayan Tatar, "Sizler 20-25'li yaşlarınızda Mehmetçikler olarak adaya çıktınız, geldiniz, şimdi 70-75 yaşlarındasınız, halen daha dimdik, halen daha gözlerinizin içine baktığımda, gerekirse yine gideriz anlayışıyla beni burada karşıladınız, sizlere bir kez daha minnet duygularımı ifade etmek istiyorum" diye sözlerini sürdürürken, Tatar'ın bu sözleri Gaziler tarafından coşkuyla alkışlandı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı ve Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer'in de katıldığı yemek sonrası tüm gazilerle tek tek selamlaşıp, sohbet eden Tatar, her biriyle ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi. - GİRESUN