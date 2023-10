KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Giresun'un fahri hemşehrisi oldu

Giresun Belediyesi'nin davetlisi olarak Giresun'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "Fahri Hemşehrilik" beratı sunuldu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun berat takdimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tatar, Giresun'a gelmekten ve kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatar " Giresun'a gelmekten dolayı çok mutluyum. Böyle bir karşılama ile ağırladığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirdiğim selamı iletiyorum sizlerle paylaşıyorum" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Giresun Belediyesi'nde yaptığı konuşmada "Biz bu iletişim ve ulaşım çağında öylesine bir yakınlaştık ki geçmiş çağa göre artık iç içeyiz. Et ve tırnağız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de elbette ana vatanı ve garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti ile her vesile ile birlik ve beraberlik içerisinde bu coğrafya da Doğu Akdeniz'e kadar yayılan sınırlarımız içerisinde oradaki milletimizin hukukunu hakkını çıkarlarını korumakla mükellef bir devletin Cumhurbaşkanı olarak burada sizlerle beraberim. Dolayısıyla şahsınıza tüm Giresunlu kardeşlerime sevgi saygı ve minnet duygularımı ifade ediyorum. Karadeniz Bölgesi'ne bir kez daha sevgilerimi paylaşıyorum çünkü Kıbrıs ve Kıbrıs Barış Harekatı ile 1974'ten sonra çok sayıda insanımız bu bölgelerden gelip Kıbrıs'a yerleşmişler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni birlikte inşa ettik. Bizler Kıbrıs'ın fethi 1571'de Kıbrıs'a gitmişiz. Bilahare çeşitli farklı dönemlerde Kıbrıs'a yine Anadolu'dan insanlarımız gitmişler yerleşmişler" ifadelerini kullandı.

İngiliz sömürge döneminde 1878'den sonra adadaki Türklerin bir kısmının Anadolu'ya geri döndüğünü hatırlatan Tatar, "Fakat bizler hep kendi geleneklerimizle kendi kimliğimiz kültürümüzle oradaki yaşamımızı başımız dik, her türlü baskıya rağmen her türlü zulme rağmen devam ettirdik. Çok katliamlardan zor durumlardan geçtik ama direndik ve tabi dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974 tarihinde bir Cumartesi sabahında Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla artık Kıbrıs'ta yeni bir dönem başladı. O dönem elbette devletimizin kökleşmesi ve bilahare Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve şimdi artık Türk Devletler Teşkilatı'na kadar üye olan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Dolayısıyla ülkemizi tanıtmak Kıbrıs Türk halkının o topraklarda en az Rumlar kadar egemen olduğunu bütün dünyaya haykırabilmek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri ile artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma yolunda büyük adımlar atacağını bizlerle paylaşması bizlere destek vermesi elbette hepimizin temennisi ve dileğidir. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir Türk Devleti olarak yoluna emin adımlarla hepimizin desteği azim ve kararlılık içerisinde devam etmek durumundadır. İzolasyonlar ambargolar direkt uçuşun olmaması gibi sebeplerden dolayı ekonomimizi belki istediğimiz ölçüde geliştiremiyoruz. Ancak biz sabırla itinayla ve milli gereklerle oradaki varlığımızı sonuna kadar büyük bir azim ve kararlılık içerisinde devam ettirmek durumundayız" şeklinde konuştu.

"Kıbrıs'ta yaşayan Karadenizli insanlarımızı buradan selamlamak istiyorum; Bugün onların memleketine geldim"

Kıbrıs'ta yaşayan Karadeniz kökenli insanlarımızı buradan selamlamak istiyorum diye sözlerini sürdüren Tatar, "Bugün burada onların memleketine geldim, onların da selamlarını getirdim çünkü artık biz bir bütünüz birlik ve beraberlik içerisinde 1071 Malazgirt Savaşı'ndan 1453 İstanbul'un Fethi ve 1571 Kıbrıs'ın fethi. İşte coğrafyamızın vatanımızın yurdumuzun temelleri böylesine atılmış ve şimdi Doğu Akdeniz'de mavi vatanda da bu seferberlik devam ediyor. Mavi vatanı kimse küçümsemesin. Mavi vatan dediğimizde büyük coğrafyasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyeti'nin iş birliği ile mavi vatanda çok daha geniş bir alanda hakkımızı, hukukumuzu doğal kaynaklardan tutunuz da diğer ekonomik meseleler ve aynı zamanda elbette güvenlik meseleleri bunun içerisinde yer alıyor. Hava sahası da aynı konu. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değeri çok büyüktür ve son yıllarda özellikle Ukrayna Savaşından sonra yine küresel taşların yerinden oynamasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenlik açısından sosyo-ekonomik, aynı zamanda stratejik bakımından değerinin arttığını görüyoruz. Hepimiz de görüyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devletin bu bölgenin en büyük ve en fazla söz sahibi olan aynı zamanda garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kıbrıs gündemindedir. Kıbrıs hep haber oldu. Kıbrıs ile ilgili gelişmeler Türk kamuoyunda ilgi görür. Biz Türkiye'nin kalbindeyiz, Türkiye'de bizim kalbimizdedir. Bu duygularla hepinizi selamlıyorum bir kez daha göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum. Sizleri her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten dolayı duyacağım memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Aramızdaki kadim kutsal milli kültürel ekonomik siyasi bağların her geçen gün daha da gelişmesi daha da pekişmesi ve sağlam temeller üzerinde maneviyatımız ve milli kimliğimiz ile bu coğrafyada başımız dik onurlu bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Hep birlikte bunu sürdürmeye hepinizin elbette en büyük temennisi ve arzusudur. Herkese bir kez daha teşekkür eder, saygılar sunarım. şeklinde konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atapark ve Gazi Caddesi'nde vatandaşları selamlamasının ardından programını tamamlayarak Giresun'dan ayrıldı. - GİRESUN