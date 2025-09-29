KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Bu toplantıların amacı iki devletin iş birliğinin sağlanması ve halkların yararına çalışmaların yapılması anlayışının...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada New York temaslarına değinerek, "Bizim için bu toplantıların anlamı enerji, çevre kirliliği, kültürel miras, mayınlar, gençlerin buluşması gibi farklı konularda iki devletin iş birliğinin sağlanması ve halkların yararına çalışmaların yapılması anlayışının pekişmesidir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM 80. Genel Kurulu kapsamında ziyaret gerçekleştirdiği ABD'nin New York kentindeki temaslarını tamamlayarak Lefkoşa'ya döndü. Cumhurbaşkanı Tatar, New York temaslarına ilişkin Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Kısa ve önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade ederek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili daha sonra da Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşme yaptığını kaydeden Tatar, "Geldiğimiz aşamada son durumu birlikte değerlendirdik. Bir kez daha kendisine beraber son 5 yıldır beraber yürüttükleri siyasetin ne kadar önemli bir aşamaya geldiğini ve bu siyasetin egemen, eşitlik ve uluslararası statünün son 5 yılda dünyaya duyurulmasını sağladıkları için kendisine ve ekibine teşekkür ettim" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, federasyon defterinin kapandığını açık bir şekilde ifade etti"

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada KKTC'nin tanınması çağrısını yinelediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ın kendisinin gündeme getirdiği siyaset ışığında Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle ancak bir müzakere aşamasına geçilebileceğini, Kıbrıs Türkü'nün hiçbir zaman azınlığa düşürülmeyeceğini ve federasyon defterinin kapandığını, Türkiye'nin iki devletli siyaseti destekleyeceğini açık ve net bir şekilde ifade ettiğini kaydetti.

Tatar, aynı doğrultuda kendisinin de yaptığı tüm toplantılarda, bu ifade edilenlerin kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurguladığını söyledi.

"Genel Sekreter, toplantıları gündemi canlı tutmak adına sürdürmek istiyor"

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderin Crans Montana'da bırakıldığı yerden devam edilmesini talep etmesine rağmen, federasyon defterinin kapandığını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in toplantı sonrası yaptığı açıklamaya değinen Tatar, Guterres'in 19 Ekim'den sonra kişisel temsilcisini adaya gönderme ve yılsonundan önce 5+1 genişletilmiş formatta bir toplantı düzenleme kararını ifade ettiğini kaydetti.

Tatar, BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi'nin "ortak bir zemin bulunmadığı" ve "görüşme sürecinin şu anda mümkün olmadığı" ifadelerinin yer aldığı raporunu anımsatarak, Genel Sekreter'in bu tür toplantıları gündemi canlı tutmak ve ilerideki olası buluşmalar için ilişkileri dağıtmamak adına sürdürdüğünü ve kendilerinin de bu doğrultuda katılım gösterdiklerini belirtti.

"Bu tür olaylar iki halk arasındaki ilişkileri zedeliyor"

"Bizim için bu toplantıların anlamı enerji, çevre kirliliği, kültürel miras, mayınlar, gençlerin buluşması gibi farklı konularda iki devletin iş birliğinin sağlanması ve halkların yararına çalışmaların yapılması anlayışının pekişmesidir" diyen Tatar, kapılar konusundaki gayretlerinin çözümsüz kaldığını söyledi.

Tatar, Haspolat ve Akıncılar kapıları önerilerinin masada olmasına rağmen, Rum tarafının Metehan kapısında sıkışıklık oluşturulması için prosedürleri artırdığını söyleyerek, "Bunları kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Tatar, BM Genel Sekreteri'nin de destekleriyle iyi atmosferin oluşması için tüm gayretlere rağmen Rum tarafının insan haklarına aykırı şekilde Kuzey Kıbrıs'taki yatırımcıları tutukladığını, bazı müteahhitleri Interpol'a şikayet ettiğini ifade ettiğini kaydederek, bu tür olayların iki halk arasındaki ilişkileri zedelediğini belirtti.

Hristodulidis'in, KKTC'de üretilen hellimi almayı durduran bir ülkeyi tebrik ettiğine, üniversitelere öğrenci akışını azaltmak için çabalar sürdürdüğüne işaret eden Tatar, Rum tarafının Kıbrıs Türkü'ne uygulanan kısıtlamaları artırma çabalarını eleştirdi.

"Cumhuriyet Meclisi'nde 'iki devletli siyaset' kararı alınmalı"

Toplantılarda bir diğer hassas konu olan "karma evliliklerden doğan çocukların hakları" konusuna da değindiğini kaydeden Tatar, bu durumun insan haklarına aykırı olduğunu vurguladığını belirtti. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği gün itibarıyla gündeme taşıdığı ve kayıtlara geçirdiği iki devletli siyasetin TBMM'de oy birliğiyle alınan kararla Türkiye'nin izleyeceği siyaset olarak belirlendiğini hatırlatan Tatar, bu noktada KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde de benzer bir kararın geçmesi çağrısında bulundu.

Tatar, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin böyle bir milli siyaseti zorunlu kıldığının altını çizerek, Güney Kıbrıs'ın son olarak NAVTEX ilan ederek, Kıbrıs Türk halkını hakkı olan parsellerde araştırma yaptığını ifade etti. Tatar, Kıbrıs Türkü'nün barışı, huzuru, güvenliği için Türk askerinin varlığının önemini vurguladı, bunun "kırmızı çizgi" olduğunu kaydetti.

"Hristodulidis'in konuşması gerçeklerden uzak"

Tatar, Rum Lider Hristodulidis'in Tatar'ın "agresif olduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin soruya da yanıt vererek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Rum lider, 'kendisine göre' tanımış bir devlet olduğu için gündemi kendi belirlemeye çalışıyor, Crans Montana'dan devam etmek istiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin açıklamasında böyle bir referans yoktur, sadece sürecin devam etmesi gerektiği ifade etmektedir. Ben Hristodulidis'e 'Tek başına karar alamazsın' diyorum. Kıbrıs'ta iki asli unsur vardır. Anlaşırsak bir sürece gidebiliriz. Sayın Genel Sekreter de buna saygı duymaktadır. Çünkü bir anlaşma iki tarafın özgürce onayıyla ortaya çıkabilir"

Herhangi bir dayatmanın yapılamayacağını belirten Tatar, pozisyonlarının açık olduğunu ve bu pozisyonu koruyacaklarını ifade etti. Toplantılarda nezaket çerçevesinde konuşmalarını yaptığını da söyleyen Tatar, kapılar konusu gibi iki halkın yararına olabilecek birçok çalışmaya katkı koyarken, Rum tarafının işleri kötüleştirmek adına bir siyaset izlediğini dile getirdi. Tatar, agresif olmadığını gerçekleri ifade ettiğini söyledi.

Tatar, ayrıca Rum liderin BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi "işgalci" olarak nitelendirdiği konuşmasına dikkat çekerek, "Esas agresif konuşmayı kendisi yapmıştır" dedi. Tatar, bu konuşmayı "gerçeklerden uzak" olarak değerlendirerek, kınanması gerektiğini belirtti.

"İyi niyetimizi koruyarak iş birliğine devam edeceğiz"

Her şeye rağmen iyi niyetlerini koruyacaklarını söyleyen Tatar, iş birliğine katkı koymayı sürdüreceklerini, görevlerini yerine getirerek ülkeye döndüklerini belirtti. - LEFKOŞA