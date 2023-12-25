KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Denizli'ye Geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programa katılmak amacıyla 26 Aralık'ta Denizli'ye gelecek. Başkan Zolan'ın "Fahri Hemşehrilik" beratı vereceği Cumhurbaşkanı Tatar, gün boyu düzenlenecek programlarda Denizlililerle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın programı Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyareti ile başlayacak. Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Tatar, burada Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'ne hitap edecek. Başkan Osman Zolan Meclis toplantısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "Fahri Hemşehrilik" beratı takdim edecek. Programın ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın ev sahipliğinde tarihi Kaleiçi Çarşısı'nı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Tatar, Pamukkale Üniversitesi'nce düzenlenen "KKTC'nin Türk Dünyasındaki Stratejik Önemi Konulu Konferans ve Bayrak Töreni"ne katılacak. - DENİZLİ