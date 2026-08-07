Haberler

Erhürman: Rum lider mayın temizliği önerisini reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin mayın temizliği önerisini kabul ettiğini, ancak Rum lider Nikos Hristodulidis'in güvenlik gerekçesiyle reddettiğini açıkladı. Rum tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta güven artırıcı önlem olarak sunduğu mayınların temizlenmesi önerisinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis tarafından reddedildiğini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta güven artırıcı önlemler kapsamında gündeme getirdiği mayınların temizlenmesi önerisinin Güney Kıbrıs Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis tarafından "güvenlik gerekçesiyle" reddedildiğini ifade etti. Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres'in son Kıbrıs temaslarında iki tarafın değerlendirmesine sunduğu güven artırıcı önlemler arasında mayınların temizlenmesi başlığının da yer aldığını belirtti. Kendisinin öneriyi kabul ettiğini ifade eden Erhürman, Rum tarafının ise öneriyi güvenlik gerekçesini öne sürerek reddettiğini dile getirdi.

Rum tarafından henüz açıklama yok

Erhürman'ın açıklamaları, Rum basınında da geniş şekilde yer buldu. Haberlere rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden söz konusu iddiayı yalanlayan veya ret kararının gerekçesini kamuoyuyla paylaşan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Mayınların temizlenmesi konusu, BM'nin iki taraf arasında güvenin artırılmasına yönelik gündeme getirdiği başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi

Göç krizinde 'misilleme' tehdidi: Eğer pazar gününe kadar kalkmazsa...
Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük

Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler