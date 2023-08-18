KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Pile köyüne yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile köyüne yönelik yol yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Arıklı, yol çalışmasının BM Barış Gücü'nün tavrı nedeniyle geçici olarak durduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile köyüne yönelik yol yapım çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Arıklı, yaptığı yazılı açıklamada, tamamen insani amaçlarla yapılan yol çalışmasının, BM Barış Gücü'nün tavrı nedeniyle geçici olarak durduğunu belirterek, "Pile'ye yol yapım çalışmaları devam ediyor. Ara bölgedeki Pile köyünde yaşayan vatandaşlarımızın daha güvenli, sorunsuz ve İngiliz Egemen Bölgelerine muhtaç kalmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne erişebilmeleri için Yiğitler-Pile Yolu Projesi'ni başlattık. Tüm engellemelere rağmen yol çalışması devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Pile köyünde 500 kadar Kıbrıslı Türk'ün yaşadığını vurgulayan Arıklı, bölgede yaşayanların birçok nedenden dolayı günlük olarak KKTC tarafına geçmek zorunlulukları bulunduğunu aktardı. Arıklı, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın kuzeye daha güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlamak devlet olarak bizim görevimiz. Pile sakinlerinin bize ilettikleri yoğun talepler üzerine hareket edilmiştir."

Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın Yiğitler-Pile Yolu Projesi'nin 1997-1998 yılında Karayolları Dairesi tarafından gündeme geldiğine ve devamlı BM tarafından engellendiğine dikkati çekerek, projenin tamamlanmasıyla birlikte sadece Türklerin değil Pile'de yaşayan Rumların da Türk tarafına geçmek için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalmayacaklarının altını çizdi.