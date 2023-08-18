Kırşehir Belediyesi Deprem Anıtı Önünde Anma Programı Düzenlendi

Kırşehir Belediyesi tarafından Cacabey Meydanı'na yerleştirilen Deprem Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Programda, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu; Ankara Caddesi, Terme Caddesi ve Lise Caddesi'ndeki 50-60 senelik binaların dönüştürülmesi gerektiğini ve bu dönüşüm için 1000 konutluk bir proje hazırladıklarını belirterek Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan projeyi yaşama geçirmek için kredi talep ettiklerini açıkladı.

Kırşehir Belediyesi tarafından Cacabey Meydanı'na yerleştirilen Deprem Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Programda, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu; Ankara Caddesi, Terme Caddesi ve Lise Caddesi'ndeki 50-60 senelik binaların dönüştürülmesi gerektiğini ve bu dönüşüm için 1000 konutluk bir proje hazırladıklarını belirterek Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan projeyi yaşama geçirmek için kredi talep ettiklerini açıkladı.

Deprem riskine karşı farkındalık yaratmayı amacıyla Kırşehir Belediyesi tarafından meydana yerleştirilen Deprem Anıtı önündeki anma programı 17 Ağustos 2023 Perşembe günü, 1999 Gölcük Depremi'nin meydana geldiği saat 18.57'de yapıldı.

Programa; Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kırşehir Temsilcisi Mehmet Kurt ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Kırşehir Temsilci Yardımcısı Ali Atik, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kırşehir Temsilcisi Mehmet Kurt ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Kırşehir Temsilci Yardımcısı Ali Atik'in konuşmalarının ardından söz alan Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"On binlerce insanımızın hayatını kaybettiği 1999 ve 2023 yılında meydana gelen büyük depremler, yüreğimizde onulmaz yaralar bıraktı. Yaşadığımız acılara rağmen bir türlü ders çıkarmadık ve benzer hataları yapmaya devam ettik. Kırşehir Belediyesi, depreme karşı bilinci ve farkındalığı artırarak bu acı gerçeği insanlara hatırlatmak adına Cacabey Meydanı'na sanatçı kardeşimiz Sercan Bayram tarafından tasarlanan 'Deprem Anıtı'nı yerleştirdik."

Kırşehir'in üçüncü deprem bölgesinde olduğunu ve fay hattı üzerinde bulunmamasına rağmen kendi içinde bir deprem bölgesi olduğunun altını çizen Ekicioğlu, Kılıçözü Çayı etrafındaki yapılaşmaya dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden önce Kırşehir'de çalışmalara başladıklarını ve Kırşehir'in 450 noktasında yapılan sondajlarla alınan numunelere ilişkin jeofizik ve jeolojik etüt ile birlikte rapor doğrultusunda 1000 konutluk bir proje hazırladıklarını dile getiren Ekicioğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın, "Kentleri depreme dayanıklı hale getireceğiz" sözünü hatırlatarak Kırşehir'deki dönüşüm için 500'ü Kervansaray, 500'ü de Bağbaşı Mahallesi'nde olmak üzere toplam 1000 konutluk projenin gerçekleştirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kredi talebinde bulunduklarını duyurdu. Söz konusu projeden herhangi bir gelir elde etmeyeceklerini de kaydeden Ekicioğlu, bu projeyi Bakanlıkla birlikte hareket ederek daha çabuk gerçekleştirebileceklerini ve Belediye olarak sadece kredi talep ettiklerini yineledi.

4 yıllık Belediye Başkanlığı süresi boyunca hiç bir zaman kredi kullanmadıklarını ve öz kaynaklarla belediye faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Ekicioğlu, Ahmet Mete Işıkara'nın "Deprem öldürmez bina öldürür" sözünü hatırlatarak seramik sanatçısı ve heykeltıraş sanatçı Sercan Bayram tarafından tasarlanan ve 2 aylık bir çalışmanın ardından tamamlanan 'Deprem Anıtı'nın Cacabey Meydanı'nda yerleştirildiğini belirterek bu projenin hayatına geçmesinde ortak akıl yürüterek öneride bulunan herkese teşekkür etti.

Ekicioğlu'nun konuşmasının ardından, Deprem Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

Deprem Anıtı kolonunun içinde sembolik olarak depremlerde hayatını kaybeden çocukların oyuncakları, kitapları ile vatandaşların eşyaları bulunuyor.