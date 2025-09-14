Haberler

Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye iade edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Şahısların "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" gibi suçlarından arandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

"BİR BİR GERİ GETİRECEĞİZ, KAÇAMAYACAKSINIZ"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız. Kırmızı bültenle aradığımız 6 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A., E.S., A.K., İ.C., Ş.S., H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B. ve A.A.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.

Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye iade edildi

ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI, KASTEN ÖLDÜRME, DOLANDIRICILIK...

Yurtdışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birliğine ilişkin şu detayları paylaştı:

"'Kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi olan M.A. isimli şahıs, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. isimli şahıs ve 'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı. 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. isimli şahıs Azerbaycan'da, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya'da, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. isimli şahıs Avusturya'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs' suçundan ulusal seviyede aranan M.B. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D. isimli şahıs İrlanda'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi

Adres bu kez Türkiye değil! Şehrin göbeğinde ücretsiz yemek izdihamı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMücahid:

Ne yapacaksınız sanki getirdiğinizde ülkede Adalet mi var. Kim güveniyor artık bu adalete

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel 'bomba' diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var

Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.