CHP, AK Parti saflarına geçen Mehmet Ali Çelebi'yi 2013 yılındaki görüntü ile vurdu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, AK Parti saflarına geçme kararı alan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye sert sözlerle yüklendi.

"SİLAH ARKADAŞLARINI BU SÜREÇTE SATMIŞTIR"

Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesini CHP'ye yönelik bir operasyon olarak nitelendiren Özel, "Çelebi parti değiştirince basın mensubu bana soru sormuştu. Ben de demiştim ki saray operasyonlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü kesemezler. O dönemde tepkiler gösterdiler. Ne saray operasyonu diye. Nereye geldik günün sonunda? Al sana saray. Çok üzücü bir şey. Çok seveni kalmadı. Herkes üzülüyor ama yapılan işe. 3 aydır RTÜK'te bir üyelik boş. Milletvekili sayısına göre dağıtılıyor. Düne kadar ki sayılara göre o üye İYİ Parti'ye düşüyor. 3 aydır RTÜK başkanı olacak saray zebanisi meclise yazıp, yeni RTÜK üyesini seçin demiyor. Dese İYİ Parti'ye gidecek. O sırada birileri mezata çıkmış, arıyor. Acaba şöyle etine dolgun bir şey bulup da partiye kazandırabilir miyim diye düşünüyor birileri. O hesabın o pazarlığın adı bugün Mehmet Ali Çelebi olmuş arkadaşlar. Yarın yazıyı yazarlar. RTÜK üyeliği gider. Mehmet Ali Çelebi bir RTÜK üyeliği karşısında birlikte mücadele ettiği, görev yaptığı kumpaslarla hapis yattığı, bazılarının hayatını kaybettiği silah arkadaşlarını bu süreçte satmıştır" dedi.

"ALLAH KİMSEYİ BU DURUMA DÜŞÜRMESİN"

Çelebi'nin RTÜK üyeliği için 'U' dönüşü yaptığını ifade eden Özel, "Mehmet Ali Çelebi'ye başarılar diliyorum. Atatürk'e idam fermanı çıkaran Vahdettin'in savunucularıyla Vahdettin'in savunucularının partisinde kendisine başarılar dilerim. Mehmet Ali Çelebi'ye yerel seçimlerde üç beş kişinin kafasını karıştırır mı acaba diye Osman Öcalan'ın ayağına TRT kameramanı, muhabiri yollayanların partisinde başarılar dilerim. Kendisini haksız yere bir sürü komutanıyla birlikte hapishaneye dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar dilerim. Kendi adıma da şöyle bir şey var. Yarın öbür gün Kemal Bey de Veli Bey de bunu anılarında yazar, biz de yazarız. Biz gencecik bir teğmenin bir kızı sevmişti. AK Parti'yle FETÖ ortaklaşa kumpasla o teğmeni cezaevinde tutuyorlardı. O teğmen evlenmek istiyordu. 'Nikah şahidini nereden bulurum' diyordu. Kemal Bey ve Veli Ağbaba ile cezaevine gittik. Biz; bu bayrak, bu vatan, bu toprak için yemin içmiş bir teğmenin nikahına şahitlik etmiştik. Bugün bir RTÜK üyeliği için silah arkadaşlarını satan birinin 'U' görüşüne şahitlik ediyoruz. Siyasetin bu tarafı da yaşanılmayası bir taraf ama hepimiz bundan ders alıyoruz. Allah kimseyi Mehmet Ali Çelebi ve buna tenezzül eden AK Parti'nin durumuna düşürmesin" şeklinde konuştu.

2013 yılında Ergenekon Davası kapsamında Hasdal Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin nikah şahitliğini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı

"AK PARTİ İLE BİR TEK ERKEN SEÇİME GİDERİZ"

Özel, bir gazetecinin 'Neden sansür yasası gündemdeyken başörtüsüyle gündemi değiştirdiniz, AK Parti ile CHP yakınlaşıyor mu?' sorusunu ise "40 maddelik kanunların 1-1,5 günde geçtiği meclis tutanaklarında sayısız örnek var. Bu kanun 5 aydır geçmiyor. CHP'nin direnci sayesinde. Geçen hafta da sadece 12 madde geçti. Büyük bir direnç gösteriyoruz. Parlamenter demokrasiyle iç tüzüğün ve anayasanın el verdiği bütün imkanları, bütün engelleme yöntemlerini kullanıyoruz. Bu hafta da kullanmaya devam edeceğiz. Sonra Anayasa Mahkemesi var, sonra bunu millete anlatmak var. Elden gelen ve kullanılmayan bir imkan yok. Ama bu ikilemin şöyle bir doğru tarafı var. Bir tarafta basını sansürleyenler, öbür tarafta iktidarlarını dayandırdıkları bir mağduriyeti özgürlük alanına çevirmeyi önerenler tartışıyor. Bu siyaset tarihi açısından da kıymetli bir denklem, kıymetli bir ikilemdir. Ben burada bir zayıflık değil bir tarihi şerh düşme olarak görüyorum. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'yle bir tek şeye gideriz erken seçime gideriz. İstiyorlarsa gelsinler gidelim. Onlardan yana düşen ağacın gölgesinde durmayı suç sayarız. Onlardan yana uçan kuşa gözümüzü değdirsek gözümüzün nurunu israf eylesin." diyerek yanıtladı.