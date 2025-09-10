Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan İsrail'e Kınama

Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısını kınadı.

Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan, İsrail'in dün Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği saldırıya kınama geldi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Askat Alagözov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un İsrail'in Katar'a saldırılarına ilişkin tutumunu paylaştı. Alagözov, "Cumhurbaşkanı Caparov, dün Doha kentine yapılan füze saldırılarını kınıyor. Bu eylemler, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilkelerini ihlal ediyor, ayrıca Katar'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine zarar veriyor" ifadelerine yer verdi.

Tokayev: "Bu eylemler kabul edilemez"

Kazakistan Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İsrail hükümetinin Katar'ın başkenti Doha'daki askeri eylemini kınadı. Bu eylemler hangi amaçlarla motive edilmiş olursa olsun kabul edilemez, çünkü Katar devletinin egemen haklarını çiğnemekte ve uluslararası hukukun ilkelerine aykırı gelmektedir" denildi.

"Bu tür eylemler uluslararası hukuka saygısızlık teşkil ediyor"

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısı kınanarak, saldırıların Katar'ın egemenliğinin ihlali olduğu ve sınırların dokunulmazlığı ile güvenliğine bir tehdit olarak değerlendirdiği aktarıldı. Açıklamada, "Bu tür eylemler kabul edilemez olup, BM Şartı'na ve aynı zamanda uluslararası hukukun temel ilkelerine ciddi bir saygısızlık teşkil ediyor. Özbekistan uluslararası ilişkilerde her türlü güç kullanılmasına ve zaten zor halde olan Orta Doğu'daki durumu daha da ağırlaştıran adımlara kararlılıkla karşı çıkıyor" ifadeleri kullanıldı.

Saldırının detayları belirtilmişti

İsrail basını saldırıya ilişkin detayları paylaşarak, Doha'da Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı saldırının 10 İsrail savaş uçağı ile 10 dakikada gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Savaş uçakları Ürdün, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak bin 800 km yol kat etmiş ve Hamas liderlerinin bulunduğu binayı 10 füze ile vurmuştu. - BİŞKEK