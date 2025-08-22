Kim Jong-un, Rusya'daki Kuzey Kore Askerlerine Kahramanlık Nişanı Verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ordusuyla birlikte Ukrayna'ya karşı savaşan askerlerine Kursk cephesinde gösterdikleri başarılardan dolayı kahramanlık nişanı taktı. Rusya'ya gönderilen Kuzey Kore askerlerinin kendi ülkelerinin bekası ve refahı için kahramanca savaştığını söyleyen Kim, "Savaşçılarımızın kazandığı zafer, ordumuzun onurunu koruyan, devletimizin varlığını ve gelişimini güvence altına alan ve anti-emperyalist mücadele tarihinde olağanüstü şekilde kayda geçecek büyük bir başarıdır" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, düzenlenen bir törende Ukrayna'ya karşı Kursk cephesinde savaşan denizaşırı operasyon birliğinde görevli askerlere kahramanlık nişanı taktı. Üst düzey komutanlar ile askerlerin yanı sıra Ukrayna'ya karşı savaşırken hayatını kaybeden askerlerin yakınlarının katıldığı törende konuşan Kim, deniz aşırı operasyon birimini yabancı bir ülkede Kuzey Kore'yi başarılı bir şekilde temsil ettikleri için tebrik etti. Rusya'ya gönderilen Kuzey Kore askerlerinin kendi ülkelerinin bekası ve refahı için kahramanca savaştığını söyleyen Kim, "Savaşçılarımızın kazandığı zafer, ordumuzun onurunu koruyan, devletimizin varlığını ve gelişimini güvence altına alan ve anti-emperyalist mücadele tarihinde olağanüstü şekilde kayda geçecek büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

"Ordumuz kendisini güçlü kılan temel faktörün ne olduğunu dünyaya gösterdi"

Yurt dışı operasyonlara katılan tüm Kuzey Kore askerlerinin kendilerine verilen emirleri zorluklara rağmen başarı ve sadakat ile yerine getirdiğini kaydeden Kim, "Böylesine olağanüstü bir inanç, ordumuzu güçlü kılan temel faktörün ne olduğunu dünyaya göstermiştir" değerlendirmesini yaptı. Düzenlenen ödül töreninin Kuzey Kore'nin kahraman askerlerine duyduğu minnettarlığın göstergesi olduğunu vurgulayan Kim, "Kahraman askerlerimiz sayesinde devletimizin her zaman onuru ile gücünü koruyacağına ve zafer geleneğini her zaman ileri taşıyacağına inanıyorum" dedi. Kim, ülkeleri için yurt dışında savaşan Kuzey Kore askerlerinin tarih tarafından sonsuza dek hatırlanacağını da sözlerine ekledi.

Kim, Kursk'tan dönen askerleri makamında ağırlamıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Kursk cephesine gönderilen ve devlet nişanı almak için ülkelerine dönen denizaşırı operasyon birliğinin üst düzey komutanlarını dün başkent Pyongyan'daki makamında ağırlamıştı. Kursk cephesindeki askeri faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, Kuzey Kore ordusunun "Kursk bölgesini özgürleştirme harekatında" gösterdiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Ülkesinin denizaşırı operasyon birliğine en önemli görevi verdiğini söyleyen Kim, askerlere bu güvene sadakat gösterme çağrısında bulunmuştu. - PYONGYANG